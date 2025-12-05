Κακοκαιρία Byron: Σε 24ωρη επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων

Τα συσσωρευμένα ύψη νερού έφτασαν τα 77 χιλιοστά βροχής με βάση τα μέχρι το πρωί δεδομένα

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Σε 24ωρη επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο δήμος Αθηναίων από το βράδυ της Πέμπτης καθώς η κακοκαιρία Byron σαρώνει την πρωτεύουσα.

Τα συσσωρευμένα ύψη νερού έφτασαν τα 77 χιλιοστά βροχής με βάση τα μέχρι το πρωί δεδομένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρενέβησαν όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, που ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους, η επιχειρησιακή εικόνα ανέδειξε τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Δήμου και την ετοιμότητα δεκάδων εργαζομένων που έγινε με βάση την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την κατανομή ρόλων που υπάρχει από την Πολιτική Προστασία για παρόμοια φαινόμενα, καθώς και τις πρόσφατες συναντήσεις του σχετικού οργάνου ΤΕΣΟΠΠ.

Από τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης των φαινομένων, τα συνεργεία του Δήμου επιχειρούσαν συνεχώς σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Σε περιοχές γνωστής υψηλής επικινδυνότητας -βάσει των επιχειρησιακών χαρτών GIS που διαθέτει η Πολιτική Προστασία- υπήρξαν κλιμάκια με εξοπλισμό και ξεκίνησαν αμέσως παρεμβάσεις.
Παρά το γεγονός ότι το δίκτυο ομβρίων της Αθήνας καλύπτει μόλις το 20% της έκτασης, η πόλη άντεξε σε μεγάλο βαθμό στον όγκο της βροχής, ο οποίος σε ορισμένα σημεία άγγιξε τα 45 χιλιοστά την ώρα, στη διάρκεια της απογευματινής καταιγίδας. Στις περιοχές όπου υπάρχει χώμα, πράσινο και διείσδυση νερού στο υπέδαφος, τα φαινόμενα ήταν σαφώς ηπιότερα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης των φυσικών λύσεων.

Ο δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή, οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας, βρέθηκαν σε κρίσιμα σημεία -μεταξύ αυτών και ο Λυκαβηττός, η οδός Αντιγόνης, Αμπελόκηποι, Άνω Πατήσια και Ποδονίφτης, κέντρο Αθήνας, Χαμοστέρνας, Λένορμαν, Πειραιώς, κλπ.- επιτηρώντας το δίκτυο και διευκολύνοντας την πρόσβαση συνεργείων εκεί όπου εντοπίζονταν προβλήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιούσε συνεχείς αυτοψίες στα σημεία όπου αναφέρονταν προβλήματα.

dimos4_d32de.jpg

«Η παρουσία τους στο πεδίο και η μεταφορά εικόνων σε πραγματικό χρόνο στο συντονιστικό ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει, επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών και τη γρήγορη μετάβαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις έγιναν αμέσως και η κατάσταση έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Σε σημεία που εμφανίζουν συχνά συσσώρευση υδάτων, πραγματοποιήθηκε απάντληση από νωρίς το πρωί και η κυκλοφορία έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

dimos2_8a538.jpg

»Η αποκατάσταση, όπου απαιτείται, συνεχίζεται κανονικά και η αποκομιδή απορριμμάτων διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Από τις πρώτες ώρες του φαινομένου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέπτυξε αντλητικά οχήματα σε κομβικά σημεία της πόλης, είτε προληπτικά σε περιοχές όπου γνωρίζουμε ότι εμφανίζονται έντονα φαινόμενα, είτε επιχειρησιακά όταν απαιτήθηκε άντληση υδάτων. Επιπλέον, η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων βρισκόταν σε συνεχή επιφυλακή στο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση υπερχείλισης.
Μέχρι κι αυτή την ώρα, συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παραμένει στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Αθηναίων «Σωκράτης». Οι ομάδες Πρασίνου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Οδοποιία κατέγραφαν βλάβες, αντιμετώπιζαν αστοχίες σε καπάκια και σημεία του οδοστρώματος και παρενέβαιναν ώστε να απομακρύνουν κινδύνους» σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων.

dimos3_2b959.jpg

Παράλληλα, όπως αναφέρει, το Μητρώο Εργοληπτών ενεργοποιήθηκε για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, μεταξύ των οποίων ο λόφος του Λυκαβηττού πλησίον της τάφρου, το ρέμα Ποδονίφτη και η γέφυρα Χαλκίδος, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα όπως JCB και φορτηγά.
Επιπρόσθετα, λόγω εκτίναξης καλυμμάτων φρεατίων, που αφορούν υποδομές αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές σημάνσεις και προστατευτικά εμπόδια σε κεντρικούς άξονες της πόλης, ενώ αφαιρέθηκαν πλαστικά καλύμματα που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι και είχαν φράξει τις σχάρες μπροστά στα Προπύλαια.

Το ΚΥΑΔΑ και οι ομάδες Street Work περιπολούσαν σταθερά για τον εντοπισμό αστέγων και τη μεταφορά όσων χρειάζονταν υποστήριξη στις ανοιχτές δομές. Σε αυτό το πλαίσιο, μία οικογένεια μεταφέρθηκε αμέσως στο Πολυδύναμο.

Προληπτικά μέτρα – Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Σημειώνεται πως για λόγους ασφάλειας και μετά από επικαιροποιημένη ενημέρωση από ΕΜΥ και Αστεροσκοπείο, ο Εθνικός Κήπος παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας λόγω πτώσεων κλαδιών και συσσώρευσης υδάτων ενώ γίνεται έκκληση προς όλους τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών. Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1595, το 210 5277066 ή μέσω Novoville.

Ενημέρωση για fake news

Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι, ενώ οι υπηρεσίες βρίσκονταν επί ποδός για την αντιμετώπιση των φαινομένων, κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα παραπλανητικά βίντεο (fake news) περασμένων ετών, τα οποία δεν αντιπροσώπευαν την πραγματική κατάσταση στους δρόμους της πόλης.
Αναφορικά με την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στην πόλη, υπενθυμίζουμε ότι ο υπεύθυνος φορέας για το άναμμα και σβήσιμο του δημοτικού φωτισμού σε όλο τον Νομό Αττικής είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, καθώς σε ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: «Βούλιαξε» η Λάρισα - Θύμισαν «Βενετία» τα Μεσάγγαλα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

«Έλλειψη» εορταστικού πνεύματος στο Μπακού: Δύο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

17:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντος με φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά για τις κόκκινες περιοχές

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο από βιβλία και έγινε viral - «Από μικρή μου άρεσε το διάβασμα»

16:52WHAT THE FACT

Το λάθος στη θέρμανση που σας κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ - Πώς θα σώσετε την τσέπη σας

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Tεράστια ανατροπή στο Stranger Things: Βίντεο με την επική αντίδραση των ηθοποιών

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης κατά Τσίπρα: «Δεν υπάρχει λαϊκό μέτωπο του "ενός"» - Τι είπε για τον «εξώστη» και τις συνεργασίες

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Η σιβυλλική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την Ιθάκη: «Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς»

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σε 24ωρη επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων

16:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρόστιμο 120 εκατ. κατά του X του Έλον Μασκ από την ΕΕ - Τα μπλε «τικ» επαλήθευσης «εξαπατούν τους χρήστες»

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Κύπελλο Ελλάδας: Στις 17 Δεκεμβρίου τα τρία τελευταία ματς της League Phase

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

16:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους αγρότες όταν συμβαίνουν επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ – Εμπλέκονται γιατροί και φαρμακοποιός

16:18LIFESTYLE

GNTM: Ποια πρόσωπα επιστρέφουν; «Φωτιά» το αποψινό επεισόδιο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Το τρελό ποσό που βγάζει κάθε χρόνο η Mariah Carey από το «All I Want For Christmas Is You»

16:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

16:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ αποκλείστηκε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης ΠΡΙΝ υπογραφεί η σύμβαση»

16:08WHAT THE FACT

Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια: Ο τρόπος που το κατάφερε με 1.000 μπαταρίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτα τον!» - Βίντεο από άγρια επίθεση τρακτέρ κατά ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πόσο αύξησε τα αποθέματα νερού - «Ανάσα» στη μάχη κατά της λειψυδρίας

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά για τις κόκκινες περιοχές

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

17:08ΚΟΣΜΟΣ

«Έλλειψη» εορταστικού πνεύματος στο Μπακού: Δύο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσει» σήμερα και αύριο

16:08WHAT THE FACT

Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια: Ο τρόπος που το κατάφερε με 1.000 μπαταρίες

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τα σοκολατάκια «Kinder Μιx 3D pop-up»

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

13:11LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλόνισε η μάχη της με τον καρκίνο παχέος εντέρου - «Είχα τη χειρότερη περίπτωση»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νεότερη ενημέρωση - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ