Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στην Ανατολική Μάνη - Σπίτια και οχήματα βυθισμένα στη λάσπη

Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Byron, με την Ανατολική Μάνη να είναι ανάμεσα στις περιοχές που δέχθηκαν τεράστια πλήγματα.

Μεγάλες είναι οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο χωριό Πλάτανος της Ανατολικής Μάνης, καθώς το νερό έφτασε στα τρία μέτρα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να κινδυνεύσουν πολίτες.

Σύμφωνα με το tempo24, το μικρό ποτάμι στην κάτω πλευρά του χωριού δεν άντεξε τον όγκο της βροχής και υπερχείλισε, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλημμύρισαν τουλάχιστον 15 σπίτια και επιχειρήσεις.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, η κακοκαιρία που έπληξε την Ανατολική Μάνη ήταν πρωτόγνωρη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο.

«Η κατάσταση είναι πιο ήρεμη σήμερα, αλλά εμείς φροντίζουμε με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Στο Γύθειο καταφέραμε να κατευθύνουμε τα νερά εκτός πόλης, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος», δήλωσε στο tempo24 ο Πέτρος Ανδρεάκος, δήμαρχος Ανατολικής Μάνης.

Σχετικά με την καταγραφή των ζημιών, ο κ. Ανδρεάκος υποστήριξε ότι θα ξεκινήσουν από το Σάββατο.

Δείτε τις εικόνες χάους στην Ανατολική Μάνη:

Διαβάστε επίσης