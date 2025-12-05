Κακοκαιρία Byron: «Βούλιαξε» η Λάρισα - Θύμισαν «Βενετία» τα Μεσάγγαλα

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας Byron βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (4/12) η Θεσσαλία. Η Πολιτική Προστασία απέστειλε στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων προειδοποιητικό μήνυμα 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στις Περιφερειακές Ενότητες #Μαγνησίας #Λάρισας και #Σποράδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Παρ'όλο που τα ύψη βροχής στα Μεσάγγαλα δεν ήταν τεράστια, η περιοχή την Παρασκευή (5/12) θύμισε «Βενετία», όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το onlarissa.gr.

Και όλα αυτά χωρίς να έρθει το επόμενο κύμα κακοκαιρίας που θα είναι πιο ισχυρό για τα παράλια.

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά για τις κόκκινες περιοχές

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη της ΕΜΥ, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ξεκινώντας από τη Χίο και νοτιότερα. Επιπλέον, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, αλλά και σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επιβεβαίωσε ότι τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και παρατεταμένα, με ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το κύμα κακοκαιρίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία και να επηρεάσει τις μετακινήσεις, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή και ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα της συνεδρίασης τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Παρασκευή θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα.

2) Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα.

3) Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αύριο Σάββατο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» που εκδόθηκε την Τετάρτη (03/12/2025).

Διαβάστε επίσης