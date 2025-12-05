Αναβάλλεται η σημερινή προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter»
Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία
Ο πολιτιστικός οργανισμός Λυκόφως ενημερώνει το κοινό ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για την ασφάλεια των θεατών, αναβάλλει τη σημερινή προβολή της ταινίας «Maria Callas Monica Bellucci: An Encounter / Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση», παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι στο Θέατρο Παλλάς.
Θα ανακοινωθεί σύντομα νέα ημερομηνία.
