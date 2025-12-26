Μεταγραφές: Ο Καρέτσας μπήκε στο «μικροσκόπιο» του Λουίς Ενρίκε

Ο νεαρός Έλληνας εξτρέμ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του τόσο με τη φανέλα της Γκενκ όσο και με την Εθνική ομάδα, γεγονός που τον έχει εκτοξεύσει στη λίστα των πιο περιζήτητων ταλέντων της ηλικίας του στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το γαλλικό Μέσο «foot01», η Παρί Σεν Ζερμέν έχει στρέψει το βλέμμα της στον Καρέτσα το τελευταίο διάστημα, με τον Ισπανό τεχνικό των Παριζιάνων να έχει ξεχωρίσει το προφίλ και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Ο Έλληνας άσος έχει ήδη τραβήξει την προσοχή κορυφαίων συλλόγων, με ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι να φέρονται επίσης να τον παρακολουθούν στενά.

Ο Καρέτσας δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γκενκ έως το 2029, ωστόσο το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον του. Πολλοί ευρωπαϊκοί «γίγαντες» ετοιμάζονται να μπουν σε διαδικασία έντονου ανταγωνισμού για την απόκτησή του, με τη βελγική ομάδα να γνωρίζει καλά ότι κρατά στα χέρια της ένα από τα μεγαλύτερα assets της.

Η Γκενκ φέρεται να κοστολογεί τον Έλληνα εξτρέμ κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν προτίθεται να μπει σε διαπραγματεύσεις κάτω από αυτό το ποσό. Τη φετινή σεζόν, ο Καρέτσας μετρά 2 γκολ και 10 ασίστ σε 27 συνολικά συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, αγγίζει ήδη τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα απασχολήσει έντονα τη μεταγραφική επικαιρότητα τους επόμενους μήνες, με την Παρί Σεν Ζερμέν να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι για την απόκτηση ενός από τα πιο «καυτά» ελληνικά prospects των τελευταίων ετών.

Διαβάστε επίσης