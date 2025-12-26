Ισραήλ: Δύο νεκροί από «τρομοκρατική επίθεση» κατοίκου της Δυτικής Όχθης
Ο δράστης της επίθεσης, κάτοικος της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπεσε με αυτοκίνητο που οδηγούσε σε 68χρονο άνδρα στο Μπέιτ Σιν και στην συνέχεια μαχαίρωσε 18χρονη γυναίκα στο Έιν Χαρόντ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «τρομοκρατική επίθεση» στο βόρειο Ισραήλ.
Ο δράστης της επίθεσης, κάτοικος της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπεσε με αυτοκίνητο που οδηγούσε σε 68χρονο άνδρα στο Μπέιτ Σιν και στην συνέχεια μαχαίρωσε 18χρονη γυναίκα στο Έιν Χαρόντ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.
Τα δύο θύματα της επίθεσης υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Το… ξέκοψε για Τετέ - «Δεν παραχωρείται»
13:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ