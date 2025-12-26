Ισραήλ: Δύο νεκροί από «τρομοκρατική επίθεση» κατοίκου της Δυτικής Όχθης

Το σημείο όπου ο δράστης έπεσε πάνω στον 68χρονο με όχημα

Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «τρομοκρατική επίθεση» στο βόρειο Ισραήλ.

Ο δράστης της επίθεσης, κάτοικος της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπεσε με αυτοκίνητο που οδηγούσε σε 68χρονο άνδρα στο Μπέιτ Σιν και στην συνέχεια μαχαίρωσε 18χρονη γυναίκα στο Έιν Χαρόντ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Τα δύο θύματα της επίθεσης υπέκυψαν στα τραύματά τους.