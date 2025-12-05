Κακοκαιρία Byron: Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά για τις κόκκινες περιοχές

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες από χθες Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και διατηρώντας την έντασή της και σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη της ΕΜΥ, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ξεκινώντας από τη Χίο και νοτιότερα. Επιπλέον, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, αλλά και σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επιβεβαίωσε ότι τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και παρατεταμένα, με ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το κύμα κακοκαιρίας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία και να επηρεάσει τις μετακινήσεις, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή και ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Τα αποτελέσματα της σύσκεψης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025.

Θέμα της συνεδρίασης τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Παρασκευή θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα.

2) Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα.

3) Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αύριο Σάββατο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» που εκδόθηκε την Τετάρτη (03/12/2025).

