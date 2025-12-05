Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού 

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου
Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF καταγράφει σταθερή τάση ξηρού καιρό στην Ελλάδα για τις επόμενες ημέρες.

Μετά το... σφυροκόπημα του Byron, ο οποίος άφησε αρκετό νερό πίσω του, τα νέα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χειμωνιάτικα τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το πρωινό τρέξιμο των δεδομένων, δεν αναμένονται βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις τουλάχιστον έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται ωστόσο για μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση, η οποία μπορεί να αλλάξει, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι πάντα δυναμικές.

«Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές, το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο: θα κάνει κρύο τα Χριστούγεννα;

Ο νέος χάρτης της ECMWF (Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων) δίνει πλέον μια αρκετά καθαρή απάντηση – και αυτή δείχνει πως ο φετινός Δεκέμβριος δύσκολα θα θυμίσει… χειμώνα.

Ο χάρτης προβάλλει σε έντονο κόκκινο σχεδόν ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Από τη Σκανδιναβία και τη δυτική Ρωσία μέχρι τη Μεσόγειο, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κινηθούν πάνω από τα κλιματικά δεδομένα.

Στα βόρεια μάλιστα εντοπίζονται οι ισχυρότερες ανωμαλίες, με αποκλίσεις που αγγίζουν ακόμη και τα +3°C, στοιχείο που υποδηλώνει την απουσία ψυχρών αερίων μαζών – των “ψυγείων” που τροφοδοτούν συνήθως χειμερινές εισβολές προς τη νότια Ευρώπη.

Πως επηρεάζεται η Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται μέσα στη ζώνη των θετικών αποκλίσεων, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι ημέρες που οδηγούν στα Χριστούγεννα θα κυλήσουν με θερμοκρασίες πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή.

«Με βάση την προγνωστική εικόνα, ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων καλύπτει την Ευρώπη και φτάνει έως την ανατολική Μεσόγειο, “μπλοκάροντας” τις βροχοφόρες ατλαντικές διαταραχές αλλά και την κάθοδο ψυχρού αέρα από τον βορρά.

Σταθερός και μάλλον ξηρός καιρός μέχρι τις γιορτές

Αυτή η ατμοσφαιρική διάταξη δημιουργεί συνθήκες σταθερού και σχετικά ήπιου καιρού. Στα πεδινά, όπως συχνά συμβαίνει με τέτοιους αντικυκλωνικούς σχηματισμούς, είναι πιθανές οι ομίχλες και οι θερμοκρασιακές αναστροφές, ενώ στα ορεινά η αίσθηση θα παραμείνει πιο ήπια από το συνηθισμένο για Δεκέμβριο.

Η εικόνα του κλασικού χειμερινού σκηνικού φαίνεται πως, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, δεν θα πρωταγωνιστήσει.

Ο αστάθμητος παράγοντας του πολικού στροβίλου

Παρότι όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς ένα “γλυκό” καιρό στις γιορτές, υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση: ο πολικός στρόβιλος. Αν εμφανίσει αποδυνάμωση, δεν αποκλείονται ανατροπές με πιο ψυχρές αέριες μάζες να κατηφορίζουν προς την Ευρώπη.

Ωστόσο, προς το παρόν, το προγνωστικό σενάριο παραμένει σταθερά υπέρ ενός ήπιου καιρού.

Με λίγα λόγια, όλα δείχνουν πως η Ελλάδα θα υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα με ξαστεριές, λίγες ψυχρές νύχτες αλλά χωρίς το αυθεντικό χειμωνιάτικο σκηνικό που θα περίμενε κανείς για την εποχή.

