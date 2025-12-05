Viral το βίντεο του Newsbomb.gr με το φρεάτιο που «σκάει»

Ένα φρεάτιο που… «σκάει» στο οδόστρωμα μιας από τις πιο μεγάλες και πολυσύχναστες λεωφόρους της Αττικής, έγινε viral μέσα από βίντεο που κατέγραψε το Newsbomb.gr, το απόγευμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου, που η κακοκαιρία Byron ξεκίνησε να σφυροκοπά την πρωτεύουσα.

Καθώς η βροχή έπεφτε κατά περιόδους καταρρακτωδώς στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης, δεκάδες δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Με δυσκολία μπορούσαν να κινηθούν όχι μόνο οι πεζοί, αλλά και τα οχήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως στην άνοδο της Μεσογείων, λίγο μετά τη γέφυρα Καλατράβα και πριν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα φρεάτιο στη μέση του οδοστρώματος έμοιαζε να… «χορεύει» προσφέροντας ένα αρκετά εντυπωσιακό θέαμα – αν εξαιρέσουμε, φυσικά, τον πολύ σοβαρό κίνδυνο που θα διέτρεχαν οι περαστικοί στην περίπτωση που εκτοξευόταν το σιδερένιο καπάκι με απίστευτη δύναμη.

Tο βίντεο που κατέγραψε το Newsbomb έγινε γρήγορα viral, αναπαρήχθηκε από χιλιάδες λογαριασμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και σχολιάστηκε από εκατοντάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

https://www.instagram.com/reel/DR2QBlYD9Yu/

Μεταξύ των χιουμοριστικών σχολίων, πολλοί θυμήθηκαν ένα δημοφιλές παιδικό πρόγραμμα των ‘90s – τα χελωνονιτζάκια, που έβγαιναν από τους υπονόμους σηκώνοντας τα καπάκια από τα φρεάτια.