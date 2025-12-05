Κακοκαιρία Byron: Πόσο αύξησε τα αποθέματα νερού - «Ανάσα» στη μάχη κατά της λειψυδρίας

Οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας Byron συνέβαλαν στην αύξηση των αποθεμάτων νερού της ΕΥΔΑΠ κατά περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ωστόσο, κατά την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Η πρόσφατη βροχόπτωση αποτελεί μια μικρή ανάσα αισιοδοξίας, σύμφωνα με παράγοντες της ΕΥΔΑΠ, ωστόσο το πρόβλημα της λειψυδρίας εξακολουθεί να υφίσταται και παραμένει κρίσιμο. Η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία και η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων, μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης έλλειψης νερού.

Τα επίσημα δεδομένα για τα αποθέματα νερού στις βασικές δεξαμενές της ΕΥΔΑΠ, σε κυβικά μέτρα, είναι τα εξής: