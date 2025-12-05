Κακοκαιρία Byron: Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στην Κρήτη

Η κακοκαιρία Byron, που συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της Κρήτης με ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις, προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. Η έντονη βροχή της νύχτας παρέσυρε μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν στους εξωτερικούς χώρους του μοναστηριού, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Οι αναρτήσεις που σύμφωνα με το cretalive.gr δημοσιεύτηκαν στην ομάδα «ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ», από μοναχό της Μονής, η αυλή και παρακείμενες περιοχές έχουν καλυφθεί από στρώματα λάσπης, δυσκολεύοντας την πρόσβαση αλλά και τη λειτουργία της μονής. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της συσσώρευσης των υλικών που κατέβασε η ορμητική ροή του νερού.

Οι αυλές της Μονής Επανωσήφη πνίγηκαν στη λάσπη μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Byron

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις επιβεβαιώνουν ότι η κακοκαιρία Byron, θα συνεχίσει να πλήττει το νησί και τις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα προβλήματα σε περιοχές με ευαισθησία σε πλημμυρικά επεισόδια.

"Εχουμε πάθει μεγάλη ζημιά": Η εικόνα από τους χώρους της Μονής Επανωσήφη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία

Διαβάστε επίσης