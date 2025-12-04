Κακοκαιρία Byron: Κατολισθήσεις και πλημμύρες στο Ηράκλειο - Μεγάλες ζημιές στην Ιεράπετρα

Μάχη με την κακοκαιρία δίνει από χθες (Τετάρτη 3/12) η Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις να σημειώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου.

Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις είναι ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα να καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Ζημιές στα πυρόπληκτα Φέρμα Ιεράπετρας

Στα Φέρμα Ιεράπετρας όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά μετέτρεψε σε κρανίου τόπο την ευρύτερη περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από τα χωριό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη τα φερτά υλικά και οι μεγάλες ποσότητες λάσπης που κατέβασε το νερό, είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις βροχές, το νηπιαγωγείο και λύκειο στον Κουτσουρά δεν λειτούργησαν σήμερα ενώ με απόφαση του δημάρχου θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

Έκλεισε ο δρόμος από Τέρτσα προς Βιάννο

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Βιάννου επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έκλεισε για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και αναμένεται να δοθεί προς χρήση μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Αυτοκίνητο έπεσε σε θεμέλια οικοδομής στο Ηράκλειο

Επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Φωτάκη, σε ένα στενό δρόμο, κάθετο στη λεωφόρο Δημοκρατίας, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του Ηρακλείου και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε πολίτης, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί αλλά και κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολεοδομίας του δήμου. Ο δρόμος έκλεισε με προστατευτικές μπάρες και σήμανση.

Πτώση τμήματος οικοδομής

Στην οδό Σάκη Καράγιωργα, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου, από τις βροχές προκλήθηκε πτώση τμήματος οικοδομής με αποτέλεσμα τα υλικά να βρεθούν στο δρόμο. Και σε αυτήν την περίπτωση η Δημοτική Αστυνομία με την Πολεοδομία απέκλεισαν το σημείο και ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες της οικοδομής για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν.

Σε ετοιμότητα δήμοι και Περιφέρεια

Τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και κυρίως αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων.

Οι ιρλανδικές διαβάσεις έχουν κλείσει με ευθύνη των δήμων ενώ στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης επισημαίνονται τα εξής:

«Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους και θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της Κρήτης σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και όλη την Κρήτη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας”.

Έκτακτα μέτρα για τους άστεγους στο Ηράκλειο

Ανοιχτά θα παραμείνουν, ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους αστέγους, τα Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, μέχρι τις 3 το μεσημέρι και το Πολύκεντρο Νεολαίας, μέχρι τις 9 το βράδυ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου «οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας ενημερώνουν ήδη τους αστέγους για τις παραπάνω επιλογές προσωρινής φιλοξενίας και προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα».

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν και τον Δήμο Ηρακλείου τις επόμενες ώρες, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, αποφασίστηκε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό να παραμείνει σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ανοικτό προσφέροντας και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης των αστέγων.

