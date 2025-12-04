Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι στην Πιερία λόγω έντονων βροχοπτώσεων
Η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί σε τρία κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου
Σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία καταγράφονται στην Πιερία εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης (04/12) λόγω της κακοκαιρίας «Byron».
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί σε τρία κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.
Συγκεκριμένα, κλειστή παραμένει η περιφερειακή οδός από τη Νέα Έφεσο έως την Κονταριώτισσα, όπου η συσσώρευση νερού καθιστά την κυκλοφορία επικίνδυνη.
Παράλληλα, έχει διακοπεί η διέλευση σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στην περιοχή μεταξύ Λεπτοκαρυά και Σκοτίνα, λόγω υπερχείλισης των υδάτων.
Κλειστό είναι επίσης το σημείο στο ρέμα «Καντίρ» μέσα στη Λεπτοκαρυά, καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις.
*Με πληροφορίες από thestival.gr