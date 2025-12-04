Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι στην Πιερία λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία καταγράφονται στην Πιερία εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης (04/12) λόγω της κακοκαιρίας «Byron».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί σε τρία κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, κλειστή παραμένει η περιφερειακή οδός από τη Νέα Έφεσο έως την Κονταριώτισσα, όπου η συσσώρευση νερού καθιστά την κυκλοφορία επικίνδυνη.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η διέλευση σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στην περιοχή μεταξύ Λεπτοκαρυά και Σκοτίνα, λόγω υπερχείλισης των υδάτων.

Κλειστό είναι επίσης το σημείο στο ρέμα «Καντίρ» μέσα στη Λεπτοκαρυά, καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

