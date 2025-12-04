Ανατολική Μάνη: Επιχειρήσεις διάσωσης αποκλεισμένων με λέμβους
Διασώστες ορμητικών νερών με βάρκα μεταφέρουν τα άτομα για παραλαβή από ασθενοφόρο.
Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμών ατόμων σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης που επλήχθη από την κακοκαιρία Byron. Όπως τονίζεται σε ανάρτηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας, αυτή την στιγμή 9 άτομα επιχειρούν σε περιοχή του Μαυροβούνιου για τον απεγκλωβισμό 4 μελών οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι.
Διασώστες ορμητικών νερών με βάρκα μεταφέρουν τα άτομα για παραλαβή από ασθενοφόρο.
Όλοι καλά στην υγεία τους με ελαφρά υποθερμία.
