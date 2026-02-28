Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

Με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνσή τους ενόψει των εορτών


Οι ενδείξεις ότι θα ανάψει το «πράσινο φως» για το έκτακτο επίδομα ενόψει Πάσχα, αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.

Την πληροφορία ανέφερε προ ημερών η στήλη «Κομισάριοι» του Newsbomb.

Αν όντως βρει εφαρμογή αυτό το έκτακτο μέτρο, η παροχή χρημάτων θα αφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι θα το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν μόλις η Eurostat επικυρώσει το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου έτους, δηλαδή λίγο πριν την πασχαλινή περίοδο.

Έκτακτο επίδομα Πάσχα εξετάζεται να δοθεί μέχρι τις 12 Απριλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, το επίδομα Πάσχα ενδέχεται να καταβληθεί τις ημέρες πριν από το Πάσχα, με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνσή τους ενόψει των εορτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού, εκτιμάται ότι θα αφορά:

-δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
-δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο
-δικαιούχους επιδόματος παιδιού Α21 με την προϋπόθεση, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 10.500 ευρώ ετησίως.
-μακροχρόνια ανέργους από 12 έως 24 μήνες χωρίς άλλο επίδομα και ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ
-συνταξιούχους έως κατά προσέγγιση 700 ευρώ χωρίς ετήσια αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.

Θα φτάνει έως τα 250 ευρώ

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν συζητήσεις για κλιμακούμενο επίδομα και πως θα πρόκειται για ενδεχόμενη εφάπαξ ενίσχυση έως 250 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι πιθανό να μην αποφασιστεί καθολική παροχή και να ληφθούν υπόψη:

-περιουσιακά κριτήρια
-εισοδηματικά όρια
-ακριβής ημερομηνία καταβολής

