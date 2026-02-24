Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz

Θα κάνει πρόωρες εκλογές ο Μητσοτάκης;

Στην αρχή της Σαρακοστής και εν μέσω ταραμά και χαλβά θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ με πρόωρες εκλογές. Τελευταία κυκλοφορούν ευρέως οι φήμες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να προκηρύξει πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο του 2026, λίγο μετά τη ΔΕΘ με το σκεπτικό ότι θα πετύχει τον αιφνιδιασμό των αντιπάλων του. Επειδή όμως κάτι σκαμπάζω από κυβερνητικό ρεπορτάζ ρώτησα κι έμαθα. Οι πιθανότητες να κάνει κάτι τέτοιο είναι ελάχιστες. Ο Μητσοτάκης θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι να προχωρήσουν Τσίπρας και Καρυστιανού στα υπό ίδρυση κόμματά τους και θα τους αφήσει να ξεφουσκώνουν μέχρι την άνοιξη του 2027. Δεν πρόκειται να τους κάνει δώρο... κάλπες στα εγκαίνια τους. «Θα τους χορέψει στο ταψί μέχρι το τέλος» μου έλεγε στέλεχος της ΝΔ. Οπότε μην αγχώνεστε ορισμένοι. Απολαύστε με ψυχραιμία τα σαρακοστιανά σας και φροντίστε να πάει ψηλά ο αετός, όσο μπορεί ο καθένας.

Κουίζ: Ο γαλάζιος επισκέπτης... κηδειών

Ποιος πρώην υπουργός της ΝΔ έχει γίνει ρεζίλι καθώς όπως έμαθα δεν χάνει κηδεία για κηδεία στην εκλογική του περιφέρεια και μάλιστα χωρίς καν να γνωρίζει τους αποδημήσαντες εις Κύριον ή τις οικογένειές τους. Μάλιστα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τον περνάνε γενεές δεκατέσσερις για αυτή την πολιτικάντικη συμπεριφορά που θυμίζει εποχές Μαυρογυαλούρου. Εντύπωση δεν μου κάνει γνωρίζοντας το ποιόν του ανδρός. Άλλωστε και στο παρελθόν υπήρξε πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά που έκανε ακριβώς το ίδιο. Πήγαινε σε όλες τις κηδείες να συλλυπηθεί και γι´αυτό του κόλλησαν το παρατσούκλι «φίλος του νεκρού». Οι παλαιότεροι κατάλαβαν ποιον εννοώ...

Έρχεται ανοιξιάτικος μποναμάς 250 ευρώ

Οι πληροφορίες που μαθαίνω κρυφά από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι μέσα στην άνοιξη η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο καταβολής εκτάκτου επιδόματος στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αν και εφόσον υπάρξει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Μάλιστα όπως μαθαίνω το επίδομα θα κυμανθεί μέχρι 250 ευρώ ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κάθε φορά που θα υπάρχει πλεόνασμα θα το επιστρέφουμε σε όσους το έχουν ανάγκη». Και σας έχω και μια ακόμα πληροφορία. Κάτι ετοιμάζει ο sir Takis (Θεοδωρικάκος) με τα σούπερ μάρκετ. Κάποια συμφωνία κυρίων για συγκεκριμένο προϊόντα που είναι όπως λέμε αναγκαία για τη διατροφή. Μακάρι να τα καταφέρει διότι η κατάσταση με την ακρίβεια έχει ξεφύγει πλέον.

Ο πιανίστας που φλερτάρει με το ΠΑΣΟΚ

Κάνει τα πάντα ο Φαραντούρης για το ΠΑΣΟΚ. Ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής (προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ) Νικόλας Φαραντούρης κάνει τα πάντα για να βρει μια πολιτική στέγη. Αφού βρήκε κλειστή την πόρτα της Μαρίας Καρυστιανού όπως σας έχω γράψει από τους Κομισάριους, είδε κι απόειδε μπας και βρει κάποια άκρη να προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ. Εις μάτην. Ο πρόεδρος Νίκος τον αποφεύγει ευγενικά. Όμως ο Νικόλας Φαραντούρης δεν το βάζει κάτω. Τις προάλλες πήγε στην ΕΡΤ καλεσμένος και βρήκε ένα πιάνο σε ένα από τα πλατό της δημόσιας τηλεόρασης. Αμέσως έπιασε δουλειά. Κάθισε στο πιάνο κι άρχισε να παίζει με ζηλευτή δεξιοτεχνία το «θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» του Μάνου Ελευθερίου και επί σειρά ετών ύμνο του ΠΑΣΟΚ (επί αειμνήστου Ανδρέα Παπανδρέου). Ράγισαν και τα τσιμέντα στην ΕΡΤ. Τεράστια συγκίνηση. Τι άλλο να κάνει για να τους πείσει ότι είναι ακραιφνής Πασόκος;

Ο Δένδιας στην έδρα του Καλαματιανού

Δεν σας κρύβω ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν πάλι πρώτο θέμα συζήτησης στον πρωινό καφέ του Μαξίμου την περασμένη εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του περί της δημοσκοπικής δυστοκίας της ΝΔ. Μάλιστα όπως έμαθα ακούγεται εντόνως ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες εβδομάδες να επισκεφθεί την πόλη της Καλαμάτας και να είναι κεντρικός ομιλητής στην κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ. Θα βρεθεί δηλαδή στο «γήπεδο» του Αντώνη Σαμαρά του πιο σκληρού επικριτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από μόνο του το γεγονός κάνει τη φαντασία όλων να καλπάζει... Πάντως παρά τα σκαμπανεβάσματα που έχει περάσει η σχέση τους Δένδιας και Σαμαράς γενικά έχουν ένα αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους. Ο Καλαματιανός αποφεύγει να τον στοχοποιήσει στη δημόσια κριτική που ασκεί επί των εθνικών ζητημάτων.

Πονοκέφαλος η κόντρα Άδωνι - γιατρών

Μετά τον Νίκο Δένδια, το επόμενο μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση δεν είναι άλλο από την ανοιχτή και ολοένα κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στους συνδικαλιστοπατέρες των νοσοκομείων και τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Στο Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να αντέχουν τις πολιτικές κόντρες, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να βλέπουν τα δημόσια νοσοκομεία να μετατρέπονται σε ρινγκ, ούτε να γίνονται θέατρο τοξικότητας και φτηνών εντυπώσεων. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ότι ο Γεωργιάδης — με το γνωστό του στυλ, που άλλους ξεσηκώνει και άλλους εξοργίζει — δουλεύει ασταμάτητα για να συμμαζέψει ένα σύστημα που για χρόνια βολευόταν στη μετριότητα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο οι μεταρρυθμίσεις· είναι η εμμονή συγκεκριμένων ακροαριστερών κύκλων στο πρόσωπό του. Η κριτική έχει προ πολλού ξεπεράσει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και κινείται πια στα όρια της προσωπικής στοχοποίησης. Κι όταν η αντιπολίτευση γίνεται ιδεολογική σταυροφορία, οι ατραποί παύουν να είναι πολιτικές και γίνονται επικίνδυνες. Ψάχνουν μαθαίνω τρόπο να ζητήσουν από τον Άδωνι ευγενικά αλλά αποφασιστικά να δώσει τόπο στην οργή γιατί όσο κι αν αναγνωρίζουν ότι δίνει μάχες, η διαρκής ένταση δεν βοηθά ούτε τις μεταρρυθμίσεις ούτε την εικόνα της κυβέρνησης.

Το μεγάλο ρίσκο

Κλείνει ο κύκλος της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την εβδομάδα με τα πορίσματα τα οποία, ω τι έκπληξη, θα είναι πολλά και διαφορετικά καθώς το κάθε κόμμα θα παρουσιάσει τη δική του ιστορία και η κυβέρνηση το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών. Φυσικά και αναμένεται αντιπαράθεση στη συζήτηση των πορισμάτων αλλά αυτά είναι για το θεαθήναι. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Στο τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατά πόσο αυτά που έρχονται θα συναντηθούν με πορίσματα ή θα τα καταστήσουν απολύτως αναξιόπιστα. Και εκεί βρίσκεται το μεγάλο ρίσκο για την κυβέρνηση που κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένη εκ των υστέρων. Δεν περνάει από το μυαλό μας αυτό που λένε οι κακές γλώσσες για δικογραφία που θα σκάσει εντός της εβδομάδας. Το θεωρούμε μάλιστα απίθανο καθώς κάποιοι έχουν φροντίσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με βομβαρδισμό από δικογραφίες πολλές εκ των οποίων είναι άνευ ουσίας.

Θα πέσουν κεφάλια

Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου βλέπουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα από την υπόθεση της παραίτησης των ορκωτών ελεγκτών που θα ήλεγχαν τον ειδικό λογαριασμό μέσω του οποίου γίνονται οι πληρωμές. Είναι τόσα τα λάθη που έχουν γίνει από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι αδύνατο μαθαίνουμε να βρεθεί άκρη και είτε να αλλάξουν οι ορκωτοί είτε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από αυτούς που παραιτήθηκαν εφ όσον ανακαλέσουν την παραίτησή τους. Και εδώ το πρόβλημα είναι ότι χωρίς έκθεση από ορκωτό θα φρακάρουν οι υποβολές στοιχείων προς την ΕΕ. Το φρακάρισμα μπορεί να σημάνει ακόμα και διακοπή πληρωμών με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Έχω την υποψία ότι εν μέσω μια τέτοιας κατάστασης το να πέσουν τα κεφάλια όσων ενεπλάκησαν αποτελεί μια αναπόφευκτη εξέλιξη.

Ο λογαριασμός της Allianz

Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα βάλει φρένο στις ασφαλιστικές εταιρίες. Γιατί αυτή η ιστορία με τις αυξήσεις οι οποίες είναι εντελώς αυθαίρετες και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση δεν έχει αρχή μέση και τέλος. Γιατί δεν μπορεί να φορτώνουν κάθε χρόνο καπέλο στα ασφάλιστρα επικαλούμενες ιατρικό πληθωρισμό που μόνο αυτές υπολογίζουν αλλά δεν μας λένε και εμάς τον τρόπο. Γιατί όπως και το κάνουμε τα ιδιωτικά νοσοκομεία ναι μεν χρεώνουν ότι θέλουν αλλά θα πρέπει και οι ασφαλιστικές να κάνουν έλεγχο τον οποίο δεν κάνουν. Και θα είχε ενδιαφέρον η Allianz που αύξησε 10% τα ασφάλιστρα στην υγεία να μας πει από που προκύπτει αυτό το ποσοστό αλλά και πόσο έχουν αυξηθεί τα συγκεκριμένα ασφάλιστρα την τελευταία πενταετία. Γιατί ωραία τα περί ιατρικού πληθωρισμού και άλλες θεωρίες αλλά δεν είναι δυνατόν οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν τις εξαγορές που γίνονται και μετά ανακαλύπτεται η πυρίτιδα ούτε την ανάγκη να φτιαχτούν νούμερα και κέρδη εν όψει της συνεργασίας με την Εθνική.

Το «γράψιμο» στο ΣτΕ

Μένω στις ασφαλιστικές όπου αντιλαμβάνομαι ότι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και τις αποφάσεις του ΣτΕ και ειδικά την τελευταία που ναι μεν τους δίνει τη δυνατότητα να αυξάνουν το ασφάλιστρο αλλά θα πρέπει να αιτιολογούν. Στο πλαίσιο αυτό αναρωτιέμαι ποιος εποπτεύει την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και γενικότερα τι γίνεται με την εποπτεία των ασφαλιστικών που είναι πολυδιασπασμένη για να μην … εποπτεύονται. Αλήθεια εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όλα καλά. Κάτι να δούμε ότι λειτουργεί υπάρχει;

Ασφαλιστικά μικροπολιτικά τερτίπια

Πάντως εδώ που τα λέμε έβλεπα εδώ και καιρό τον κ. Γιάννη Χατζηθεσοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να χτυπά τα τύμπανα του πολέμου με τις ασφαλιστικές αλλά μετά τον … έχασα. Ξαφνικά οι τόνοι έπεσαν και αναρωτιέμαι αν άλλαξε κάτι για να συμβεί αυτό. Εκτός και αν η πρόθεση καθόδου στην Περιφέρεια Αττικής αλλάζει τις προτεραιότητες και προέχει η κριτική στο γεγονός ότι ο Θάνος Ασκητής είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας και στο ΔΣ του Ιατρικού Αθηνών. Όταν βέβαια η κριτική πάει αλλού παύεις να αντιμετωπίζεσαι και ως αντικειμενικός κριτής αν με εννοείτε. Γιατί με τέτοια μικροπολιτικά τερτίπια βλέπουμε τον Χαρδαλιά να κάνει ξανά περίπατο.

Δωράκια στον εαυτό του

Μιας και λόγος για το Ιατρικό Αθηνών κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Γιώργος Αποστολόπουλος βασικός μέτοχος μπορεί να πάρει αποζημίωση έως 100 μισθούς για την αποχώρησή του από το ΔΣ. Βέβαια από το ΔΣ αποχώρησε αλλά όχι και από την ενεργό δράση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογούνται τα δωράκια στον εαυτό μας με τη δύναμη της πλειοψηφίας μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά στη χώρα μας έχουμε πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι.

Ανεξέλεγκτες Επιτροπές Ελέγχου

Είπα εταιρική διακυβέρνηση και θυμήθηκα ότι υπάρχουν κάτι Επιτροπές Ελέγχου στις εισηγμένες που οφείλουν να κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Μόνο που οι Επιτροπές Ελέγχου δεν ελέγχονται από ότι πληροφορούμαι καθόλου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε κάποιες εξ αυτών ούτε πρακτικά δεν υπάρχουν. Βέβαια οι γραφειοκράτες της Επιτροπής μπορεί να πουν ότι κάνουν έλεγχο εξ αποστάσεως ζητώντας κάτι χαρτιά που η μόνη αξίας τους είναι ότι μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση για να έχει να λέει η κυρία Λαζαράκου για το οικολογικό αποτύπωμα της Επιτροπής. Για το θέμα του ελέγχου των Επιτροπών Ελέγχου νομίζω θα επανέλθουμε γιατί ακούω κάτι περίεργα που έγιναν με δύο τρεις περιπτώσεις που δεν τα … πιστεύω και τα ερευνώ σε βάθος.

Η επιστροφή Τζώρτζη το παρελθόν και η οικονομική επιστήμη

Πάντως έχω αρχίσει να συγκινούμαι που επιστρέφουν παλιοί γνώριμοι στην χρηματιστηριακή αγορά. Όπως η οικογένεια Τζώρτζη που όπως και να το κάνουμε έχει ένα ενδιαφέρον παρελθόν στην ALCO. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια όπου ο ένας μετά τον άλλο οι διοικούντες πηδούσαν από το καράβι της Alco και στο τέλος οι επενδυτές έμειναν με τον μουτζούρη. Βέβαια τότε γεννήθηκαν και κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε ζήτημα καταδολίευσης των μετόχων αλλά ως γνωστόν στην Ελλάδα αυτά περνούν στο ντούκου. Έτσι λοιπόν τώρα εμείς έχουμε πειστεί ότι στην YKNOT πρώην Κυριακούλης όπου μπήκε ως λευκός ιππότης η οικογένεια Τζώρτζη τα πράγματα θα εξελιχθούν περίφημα. Άλλωστε η συμπεριφορά της μετοχής μας θυμίζει τις παλιές καλές εποχές όπου ανακοινωνόταν αύξηση κεφαλαίου και η μετοχή έκανε ράλι. Τώρα τι λογική έχει όταν ανακοινώνεται αύξηση κεφαλαίου να γίνονται και αγορές μετοχών οδηγώντας σε ράλι είναι να ένα ζήτημα που ακόμα διερευνά η οικονομική επιστήμη. Γιατί είναι τουλάχιστον οξύμωρο να είσαι μέτοχος σε μια επιχείρηση και να σου ζητούν χρήμα για αύξηση και εσύ να βάζεις και άλλο χρήμα αγοράζοντας μετοχές για να βάλεις ακόμα περισσότερα στην αύξηση. Κάτι τέτοια γίνονταν το 1999 και είδαμε τα αποτελέσματα.

Ενημέρωση κατά το δοκούν

Μιας και ο λόγος για 1999 αν δεν με απατά η μνήμη μου η Q&R τον περασμένο Ιούλιο είχε ανακοινώσει ότι το οριστικό συμφωνητικό για την εξαγορά του 51% της AlphaCοns θα υπογραφεί το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2025. Από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση και στο μεταξύ η εισηγμένη έκανε και μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για εξαγορές γενικά και με καθυστέρηση περίπου πέντε μηνών και κάτι μάθαμε ότι η εξαγορά δεν θα γίνει λόγω των αποτελεσμάτων του due diligence. Παρά πολύ ωραία βλέπουμε να τηρείται η έγκαιρη και πάνω όλα έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Κοινώς ο κάθε ένας κάτι ότι θέλει.

Τι ψάχνει ο Φέσσας στη Φουρλής

Μιας και αναφερθήκαμε στις ανακοινώσεις της περασμένης Παρασκευής δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει το γεγονός ότι ο όμιλος του Θοδωρή Φέσσα η Quest ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή του στη Φουρλής ξεπέρασε το 5%. Δεν ξέρω πραγματικά που το πάει ο Φέσσας αλλά έχει την εξυπνάδα να κατανοήσει ότι οι Φουρλήδες διοικούν την εταιρία με κάτι πενιχρά ποσοστά. Επίσης έχει το χρήμα να κάνει όποια εξαγορά θέλει. Και το χρήμα θα γίνει ακόμα περισσότερο αν ολοκληρωθεί η πώληση της ACS. Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων δεδομένου ότι ο Φέσσας δεν κάνει τίποτα τυχαίο και σίγουρα δεν μπήκε στη Φουρλής για λόγους χρηματιστηριακούς.

Τα ελλείμματα της Alpha στο digital με πλεόνασμα …χρεώσεων

Κατά τα λοιπά κάποιες τράπεζες μας μιλούν για εκσυγχρονισμό και άλλα τινά. Και σήμερα λέω να ασχοληθώ με την περίπτωση της Alpha Bank που επιβάλλει πολύ ωραία τις χρεώσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά το σύστημα κάθε λίγο εμφανίζει διάφορα προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι στην ιστορία που έγινε την ημέρα της Black Friday. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο γεγονός ότι για παράδειγμα δεν υπάρχει εφαρμογή mobile για επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Ναι καλά διαβάσατε. Και επειδή μπερδεύονται τα στοιχεία των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με τα ατομικά τους όλο και κάποια εμπλοκή προκύπτει αλλά τα έξοδα τήρησης λογαριασμών χρεώνονται κανονικά παρότι αν θυμάμαι καλά έχουν κριθεί δικαστικά ότι είναι παράνομα. Αυτά προς το παρόν και επανέρχομαι με λεπτομέρειες για τα μπερδέματα και τις χρεώσεις διερωτώμενος αν αυτά τα έχουν πάρει είδηση στη Unicredit. Δηλαδή αν ο βασικός μέτοχος της τράπεζας έχει πάρει είδηση πόσο πίσω είναι η τράπεζα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο ΑΔΜΗΕ και το προφίλ Μανουσάκη

Τελικά εκεί στον ΑΔΜΗΕ έχω την αίσθηση ότι η αύξηση κεφαλαίου του 1 δις θα φέρει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ειδικά αν όπως μαθαίνουμε το χρήμα αυτή τη φορά θα είναι κυρίως αμερικάνικο και θα πάψουν οι Κινέζοι να κάνουν κουμάντο ή να το πω κομψά να έχουν λόγο όπως σήμερα. Δεν ξέρω βέβαια σε αυτή την περίπτωση αν ο κ. Μανουσάκης θα είναι και την επόμενη ημέρα στον Οργανισμό όσο και αν προσέχει το προφίλ του έχοντας ακριβοπληρωμένο προσωπικό με μπόλικες παροχές που υποτίθεται κατά τα άλλα παρέχει υπηρεσίες γραφείου τύπου. Βέβαια όταν λέμε υπηρεσίες γραφείου τύπου είναι η παρακολούθηση των πάντων ώστε όταν γράφεται κάτι που δεν αρέσει στον κ. Μανουσάκη να αποστέλλονται εξώδικα. Επικοινωνία των εξωδίκων με άλλα λόγια.

Διαβάστε επίσης