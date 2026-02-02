Το τέλος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η… πιπεράτη νέα δικογραφία

Τέλος show και βιαστικά

To show με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τέλος αυτή την εβδομάδα.

Η αντιπολίτευση βεβαίως διαμαρτύρεται αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία ήταν σαφές

πως ήθελε να το τελειώνει. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τόση βιασύνη. Γιατί

προφανώς το θέμα δεν είναι ότι επικοινωνιακά δεν κάνει καλό η Εξεταστική.

Οι πληροφορίες λένε ότι η βιασύνη σχετίζεται με τις πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη

δικογραφία πιο πλούσια και πολύ πιπεράτη και ότι η κυβέρνηση έχει γι' αυτό εικόνα.

Έχω δε την αίσθηση ότι εφ' όσον στην καινούργια δικογραφία ο χειρισμός θα είναι

διαφορετικός και τον τελευταίο λόγο θα έχει η δικαιοσύνη. Αν με εννοείτε.

Όταν οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν και ψάχνουν

Πάντως η μεταφορά στην ΑΑΔΕ δεν φαίνεται ότι θα είναι καθόλου ανέφελη. Και

όπως φαίνεται οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πειστεί ότι οι υποσχέσεις για εξονυχιστικούς

ελέγχους πριν τις πληρωμές του 2025 τηρήθηκαν. Και όταν δεν πείθονται αρχίζουν να

ψάχνουν προκειμένου να μην βρεθούν προ απροόπτων. Αυτό μάλλον δεν είναι

ζητούμενο γι' αυτούς που έκαναν τις πληρωμές γιατί από ότι φαίνεται τα έχουν

θαλασσώσει με τους κτηνοτρόφους, κάποιοι το αντιλήφθηκαν και πήγαν το γράμμα

στις Βρυξέλλες.

Ούτε ψύλλος στον κόρφο της ΑΑΔΕ.

Τα θαλάσσωσαν με τον έλεγχο

Για να κλείσουμε με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μου το θυμηθείτε ότι αυτή η

παραίτηση των ορκωτών δεν θα έχει καλή κατάληξη. Γιατί μπορεί να βγήκε η ΑΑΔΕ

και να δήλωσε ότι ο έλεγχος δεν ήταν υποχρεωτικός αλλά εμείς άλλα μαθαίνουμε.

Ήταν και παραήταν υποχρεωτικός και τώρα στην ΑΑΔΕ ψάχνονται πως θα το

μπαλώσουν προσπαθώντας να συνεχιστεί ο έλεγχος από τον οποίο έχει αποσυρθεί η

ελεγκτική εταιρία Leverage.

Πραγματικά δεν ξέρουμε πως μπορεί να γίνει αυτό.

Δηλαδή θα δώσουν τα στοιχεία που δεν έδιναν πριν, ή η ελεγκτική εταιρία θα κάνει

εκπτώσεις και θα πει ότι αφού μου τα δίνουν τώρα θα αποσύρω την… απόσυρση από

τον έλεγχο. Τέτοια πράγματα φρονώ ότι για να γίνουν θα πρέπει να επιστρατευτούν

πολλά μαγικά δεδομένου ότι οι ορκωτοί ελεγκτές ακόμα και αν είναι πολύ χαλαροί

έχουν ένα εποπτικό και θεσμικό πλαίσιο δικό τους από το οποίο δεν μπορούν να

αποκλίνουν.

Αυτό δεν το είχαν καταλάβει στην ΑΑΔΕ και αμφιβάλουμε αν το έχουν καταλάβει και τώρα.

Το … έστριψε

Πολλή φασαρία έκανε τον τελευταίο καιρό ο γνωστός και μη εξαιρετέος Πρόεδρος

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και για ολίγες ημέρες Πρόεδρος του ΕΒΕΑ για

τo δικαίωμα συμβολαίου κάνοντας επιθέσεις κατά δύο ασφαλιστικών αλλά και μέσων

ενημέρωσης.

Ξαφνικά όμως οι τόνοι έπεσαν και απορούμε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί εξ όσων μαθαίνουμε εξέλιξη επί του θέματος δεν υπήρχε προς την κατεύθυνση που

επιθυμούσε.

Και το ερώτημα είναι αν έκανε πολλή φασαρία για το τίποτα ή για

λόγους που δεν γνωρίζουμε και όταν κατάλαβε ότι δεν περνούν οι θόρυβοι το …

έστριψε.

Το θαύμα της Εθνικής

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα του 2025 από την Εθνική Τράπεζα για

τα οποία θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει αγωνία καθώς αναμένονται καλύτερα των

εκτιμήσεων. Αλλού είναι η ταμπακέρα. Στην περιγραφή του στρατηγικού σχεδίου της

Τράπεζας που θα ακολουθήσει την ανακοίνωση της Εθνικής. Και αυτό διότι η Εθνική

Τράπεζα θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα κλείσει τον φαύλο κύκλο

των μνημονίων.

Και θα τον κλείσει αποκτώντας το δικαίωμα να διαθέτει ακόμα και το 100% των κερδών της χωρίς άδεια από τον SSM καθώς έχει πολύ υψηλούς δείκτες

κεφαλαιακής επάρκειας (από τους υψηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών)

ενώ μειώνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς το DTC δηλαδή σε απλά ελληνικά το

εικονικό κεφάλαιο της αναβαλλόμενης φορολογίας το κάνει πραγματικό.

Φυσικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι κινήσεις στις ασφάλειες μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Εκεί φαίνεται ότι παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για σύναψη συμφωνιών και ύπαρξη προσφορών για το

bancassurance μπορεί να έχουμε την μεγάλη έκπληξη. Και αυτή λέγεται εξαγορά

ασφαλιστικής εταιρίας που έχει ξένο μέτοχο και υπό προϋποθέσεις το σκέφτεται να

αποχωρήσει από την ελληνική αγορά.

Στο όριο της δημόσιας πρότασης

Πολύ κοντά στο όριο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δηλαδή το 33.3%

βρίσκεται πλέον το ποσοστό που κατέχει η Unicredit στην Alpha Bank.

Συγκεκριμένα η UniCredit ελέγχει άμεσα ποσοστό 29,8% και έμμεσα άλλο ένα 2,3% (με την μορφή παραγώγων) με αποτέλεσμα να μπορεί να φτάσει στο 32,1%. Το τι θα πράξουν οι Ιταλοί κανένας δεν το γνωρίζει πραγματικά αν και φαίνεται ότι για την ώρα θα περιοριστούν στο ποσοστό αυτό που έτσι κι αλλιώς τους αρκεί για ελέγξουν την

τράπεζα.

Κατά τα λοιπά η διοίκηση της τράπεζας ετοιμάζει δυνατές εκπλήξεις τη φετινή χρονιά με σημαντικές επενδύσεις στο σκέλος των καταστημάτων και της λειτουργίας τους αλλά και του διαδικτύου. Χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες καθώς φαίνεται να έχει επιλέξει την τακτική των χαμηλών τόνων.

Οι … τόνοι αυτοί απέδωσαν με τη μεγάλη είσοδο της Unicredit που άλλαξαν θεαματικά τα δεδομένα της τράπεζας και αυτό πιστώνεται στη διοίκηση Ψάλτη.

Σιγή ιχθύος για την κυβερνοεπίθεση

Την περασμένη Τρίτη το πρωί η Euroxx Χρηματιστηριακή εξέδωσε μια ανακοίνωση

που ανέφερε ότι ήταν θύμα κυβερνοεπίθεσης.

Συγκεκριμένα ανέφερε «Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης».

Μέχρι την περασμένη Παρασκευή δεν υπήρχε καμία νεότερη ανακοίνωση πράγμα που σημαίνει πρώτον ότι η διερεύνηση συνεχίζεται.

Όμως αυτό που δεν έχει ενημερώσει η χρηματιστηριακή είναι σε ποιο στάδιο

βρίσκεται η επαναφορά των συστημάτων και αν τελικά υπήρξε ή όχι διαρροή δεδομένων.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι μέχρι και την Παρασκευή η λειτουργία της χρηματιστηριακής δεν είχε αποκατασταθεί. Και το ερώτημα είναι πόσες ημέρες θα απαιτηθούν και αν τελικά μπορεί μια χρηματιστηριακή να μην ενημερώνει μετά από μια εβδομάδα που ακριβώς βρίσκονται τα πράγματα και ποιες είναι οι ζημιές αν υπάρχουν από την κυβερνοεπίθεση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τι ακριβώς θεωρεί ως αποστολή της;

Πουλήσαμε ή ξεπουλήσαμε;

Αν δεν το έχετε παρακολουθήσει μετά την αναβάθμιση από τον MSCI στο Χρηματιστήριο οι συναλλαγές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Θα περίμενε κανείς αυτό να

έχει αντίκτυπο και στη μετοχή. Όμως αυτό δεν συμβαίνει και παραμένει στάσιμη

επηρεαζόμενη και από τη συμπεριφορά της μετοχής της μητρικής της πλέον

Euronext.

Σημειώνουμε ότι την περίοδο που έτρεχε η υποβολή της δημόσιας πρότασης από την Euronext ΄κάποιοι έσπευδαν να υποβαθμίσουν την προοπτική που θα έχει τα έσοδα της ΕΧΑΕ η αναβάθμιση της αγοράς που όλοι γνωρίζαμε πως αποτελούσε θέμα χρόνου. Τώρα βέβαια όλα αυτά ξεχάστηκαν από τους τότε ειδήμονες.

Όμως το ερώτημα είναι σαφές. Πουλήσαμε σε καλή τιμή ή ξεπουλήσαμε και τώρα απολαμβάνει τα κέρδη μόνο η Euronext;

Σημειωτέον αυτά που κερδίζει η ΕΧΑΕ από την εκτίναξη των συναλλαγών μπορεί και να μην τα μάθουμε ποτέ αν προχωρήσει η αντίστροφη συγχώνευση με το Euronext μέσα στη χρονιά πράγμα πολύ πιθανόν και η εταιρία του Χρηματιστηρίου διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο.

Η λεπτομέρεια στην ΚΡΙ ΚΡΙ

Μελετήσαμε με πολύ ενδιαφέρον την τελευταία παρουσίαση της KRI KRI προς τους

θεσμικούς επενδυτές. Και φαίνεται ότι μπορεί από πλευράς εσόδων να βρίσκεται

εντός στόχων αλλά στα EBITDA μάλλον βρίσκεται στο κάτω μέρος της εκτίμησης αν

όχι έξω από αυτή.

Βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τα θα γίνει με την καθαρή

κερδοφορία όπου φαίνεται ότι δεν τραβάει παρά τις αυξήσεις που έγιναν το

καλοκαίρι. Δεδομένου δε ότι μπήκαν και κάποια δάνεια στην εξίσωση και ο

ανταγωνισμός δεν επιτρέπει και άλλες αυξήσεις στις τιμές το ερώτημα είναι τι θα

γίνει το 2026.

Περιμένουμε ωστόσο τα τελικά αποτελέσματα του 2025 όπου φαίνεται ότι οι προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η εταιρία δεν επαληθεύονται.

Δωράκι στον εαυτό τους 2,6 εκ ευρώ

Μπορεί τα μεγέθη να μην ενθουσιάζουν και η μετοχή να έχει υστερήσει σε σχέση με

την πορεία της αγοράς αλλά στον όμιλο Φουρλή δεν υπάρχει στεναχώρια για τα

στελέχη. Και πως να υπάρχει όταν έλαβαν 754 χιλιάδες μετοχές μέσω stock option

έναντι ενός ευρώ ανά μετοχή.

Κατά σύμπτωση την Παρασκευή η μετοχή έγραψε κέρδη 3,76% και έκλεισε στα 4,41 ευρώ. δηλαδή σε απλά ελληνικά αυτοί που θα λάβουν τις μετοχές μέσω των stock options γράφουν με το Καλημέρα υπεραξίες κοντά στα 2,6 εκ ευρώ. προφανώς υπό αυτά τα δεδομένα δεν έχει αξία τι θα λάβουν οι μέτοχοι που μπορεί να περιμένουν και να περιμένουν...

Η εξαγορά και τα ερωτήματα για Aegean

Πριν από λίγες ημέρες η Aegean ανακοίνωσε την εξαγορά του 45% της εταιρίας

APELLA μέσω της Olympic Air. Ανέφερε ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή απόκτησης υφιστάμενων μετοχών αλλά και με παράλληλη καταβολή για

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της APELLA.

Μόνο που ξέχασε τα … βασικά για εισηγμένη επιχείρηση και συγκεκριμένα πόσο ήταν το κόστος απόκτησης της εταιρίας στην οποία εισήλθε με 45%. Θεωρούμε ότι για το κόστος θα μάθουμε επειδή φανταζόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα κάνει τη δουλειά της και θα ρωτήσει.

Πάντως μελετώντας τα μεγέθη του 2024 κάτι δεν μας πηγαίνει καλά με τις απότομες μεταβολές στην κερδοφορία χωρίς ανάλογη αύξηση του τζίρου αλλά και τις

μεταβολές στις απαιτήσεις.

Θα ήμασταν δε πολύ ευτυχείς αν γνωρίζαμε τη σύνθεση του πελατολογίου της Apella το 2024 σε σχέση με το 2023 αλλά και το 2025.

Έτσι για να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας για τη συγκεκριμένη εξαγορά.