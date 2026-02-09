Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων

Κοίτα τι μου θύμισε αγαπημένος φίλος νεοδημοκράτης με αφορμή την «Παναγοπουλειάδα» που ξέσπασε με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Η κυρία Άννα Στρατινάκη που παραιτήθηκε από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην διαβόητη υπόθεση Παναγόπουλου είχε ξαναπασχολήσει την επικαιρότητα πριν από 5 χρόνια ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας.

Τότε που η κυβέρνηση έδινε επιδοτήσεις στους επιχειρηματίες λόγω καραντίνας. Την περίοδο που αποκαλύφθηκε ότι ένας παρουσιαστής της trash tv είχε πάρει χιλιάδες ευρώ μέσω των προγραμμάτων Συν-Εργασία. Τότε λοιπόν ο κύριος παρουσιαστής μέσω των εκπομπών του ζητούσε μετ' επιτάσεως την παραίτηση της κυρίας Στρατινάκη. Μέχρι εδώ τίποτα περίεργο.

Λίγες μέρες μετά - δεν ξέρουμε τι μεσολάβησε - ο παρουσιαστής/ μάνατζερ την αποθέωνε ως το καλύτερο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας και την είχε καλεσμένη στην εκπομπή του. Απίστευτα πράγματα...

Ο ίδιος νεοδημοκράτης φίλος μου, μου θύμισε ότι πριν από μερικά χρόνια όταν η κυρία Στρατινάκη ετοιμαζόταν να παντρευτεί με τον κ. Γεωργίου υπήρξε εμπλοκή με τους κουμπάρους. Επρόκειτο να την παντρέψουν δύο υπουργοί της ΝΔ οι οποίοι τελικά έκαναν πίσω και το ξανασκέφτηκαν. Γιατί άραγε;

Η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας

Στην οικογένεια μαθαίνω υπάρχει ένας προβληματισμός... Ο Κώστας Μπακογιάννης μπορεί να ασκεί σκληρή αυτοδιοικητική αντιπολίτευση στον Χάρη Δούκα, όμως θέλει να βάλει πλώρη για υποψήφιος βουλευτής στην Α' Αθηνών. Ήδη έχει αρχίσει και μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Το μέγα ερώτημα βέβαια είναι τι θα κάνει η Ντόρα και τι θα πει ο Κυριάκος.

Για την ψηλή λένε ότι μπορεί να «μετακομίσει» από την Α' Αθήνας στα Χανιά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι στο τέλος θα αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή για να αφήσει χώρο στον Κώστα. Προσέξτε, δεν λέω ότι θα αποστρατευτεί. Αυτό δεν γίνεται διότι η Ντόρα είναι φύσει πολιτικό ον. Δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το προσκήνιο.

Όσο για τον θείο Μητσοτάκη δύσκολα θα αρνηθεί τον ανιψιό... Το αίμα νερό δεν γίνεται αν και ο Κώστας φέρει ακόμα βαρέως ότι το σύστημα Μαξίμου δεν τον στήριξε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.

Ο γρίφος του Παύλου

Ο Παύλος Ντε Γκρες (ο πρίγκηψ) ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Μαρία Καρυστιανού «ούτε μια στο εκατομμύριο». Δεν είπε ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική, μην μπερδεύεστε.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος έδωσε τη Στρατινάκη;

Επιστρέφω στο θέμα των ημερών διότι στο Μέγαρο Μαξίμου, συν τοις άλλοις, επικρατεί κι ένας τεράστιος αναβρασμός για το ποιος έδωσε την εμπλοκή της Άννας Στρατινάκη και του συζύγου της Ανδρέα Γεωργίου στο σκάνδαλο Παναγοπούλου. Η δουλειά έγινε inside. Κάποιος γαλάζιος το σφύριξε στα media και αφού το θέμα έφτασε στο Μέγαρον αποφασίστηκε η παραίτησή της. Οι κινήσεις ήταν αστραπιαίες για να μην βρεθεί κάποιος να πει ότι η κυβέρνηση ήξερε και κάλυπτε... Πάμε τώρα στην ταμπακιέρα της υπόθεσης.

Σε δήλωσή της η κυρία Στρατινάκη αναφέρει ότι για τα επίμαχα προγράμματα του σκανδάλου δεν αποφάσιζε τίποτα ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας. Προσέξτε όμως. Στη γραπτή της δήλωση αναφέρει δύο φορές τα ονόματα των Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη (που θήτευσαν στο υπουργείο), αλλά δεν γράφει καθόλου το όνομα του Γιάννη Βρούτση!

Βάζει στο κάδρο δηλαδή μόνο Άδωνι και Χατζηδάκη. Ειδικά για τον Χατζηδάκη λέει ότι είχε διορίσει άλλον γραμματέα για τους ευρωπαϊκούς πόρους... Terrific. Λέτε να είναι τυχαίο; Να της διέφυγε ο Ιωάννης;

Η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο;

Μπορεί οι περισσότεροι να έχουν πέσει από τα σύννεφα που ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν έχει ακόμα παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ έστω και για λόγους ευθυξίας μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, αλλά σίγουρα κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους με την αποκάλυψη του σκανδάλου. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να τον διαγράψει και καλά έκανε. Άλλωστε το περιβάλλον Ανδρουλάκη δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη συμπάθεια στον Γιάννη που έτσι κι αλλιώς ήταν άνθρωπος του ΓΑΠ... Επ' ουδενί δεν θέλει ο Ανδρουλάκης να τον πάρει στις πλάτες του, ούτε βέβαια να τον καλύψει πολιτικά.

Για όσους γνωρίζουν ο πρόεδρος Ανδρουλάκης του χρεώνει εμπλοκή στις εκλογές της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλων Ελλάδας. Ότι ο Παναγόπουλος επιχείρησε να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία της ΟΤΟΕ με τρόπο που επηρέασε τα αποτελέσματα υπέρ συγκεκριμένων συνδικαλιστών και έτσι η ΠΑΣΚΕ έχασε τον έλεγχο της ΟΤΟΕ. Αργά ή γρήγορα ο Παναγόπουλος θα πρέπει να παραιτηθεί από την ΓΣΕΕ και εκεί θα γίνει του... Κουτρούλη ο γάμος για το ποιος Πασόκος θα τον αντικαταστήσει στην ΠΑΣΚΕ. Ποιον θα προμοτάρει ο πρόεδρος Ανδρουλάκης δηλαδή... Εκεί θα πέσουνε κορμιά.

Ο Φαραντούρης ρίχνει δίχτυα στο ΠΑΣΟΚ

Αφού έφαγε πόρτα από το δυνητικό «κόμμα Καρυστιανού» ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής έβαλε πλώρη για Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νικόλας Φαραντούρης εθεάθη σε εκδήλωση με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και φούντωσαν τα σενάρια ότι συζητάει για μεταγραφή αεροδρομίου... Για να μην πιστεύετε ότι διαβάζετε σας ξεκαθαρίζω ότι είναι απίθανο να τον δεχθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ιδιοσυγκρασία και ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του κυρίου καθηγητή ενδέχεται να βάλει σε μπελάδες τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αφήστε που ο Φαραντούρης έχει μεγάλες φιλοδοξίες για τον εαυτό του. Ο Ανδρουλάκης πρέπει να λύσει τα ζήτημα της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη μέχρι το συνέδριο.

Ποιοι είναι «πρώτο τραπέζι» στον Τσίπρα;

Στην περιοδεία και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα Ιωάννινα πρόσεξα στις πρώτες θέσεις (όχι στον εξώστη) την Όλγα Γεροβασίλη, τον Γιώργο Καραμέρο, τον Κώστα Μπάρκα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν βρέθηκαν κατά τύχη από την Αθήνα στα Γιάννενα «με δυο παπούτσια πάνινα» για να θυμηθώ και το άσμα του Γιώργου Νταλάρα. Πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι είναι με το ένα πόδι εκτός Κουμουνδούρου.

Υπό άλλες συνθήκες θα είχαν κουνήσει ήδη το μαντήλι, αλλά πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές για να μετακινηθούν στο στρατόπεδο Τσίπρα. Αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια τους κρατάει ακόμα στις καθυστερήσεις...

Ο πήχης του Μαρινάκη

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου θα γίνουν τελικά τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείο του Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη κομματική εκδήλωση με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή στον βόρειο τομέα και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η προσέλευση του κόσμου καθώς ο Μαρινάκης δεν παίζει απλά για να εκλεγεί αλλά να είναι μέσα στις πρώτες θέσεις σε σταυρούς. Το feedback που έχει στους ψηφοφόρους της ΝΔ είναι τεράστιο.

Αποδείχθηκε «λίρα 100» όχι μόνο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον επέλεξε αλλά και συνολικά για τη ΝΔ αφού έχει πάρει επάνω του όλες τις δύσκολες αποστολές των κυβερνητικών επιλογών και τις έχει φέρει σε πέρας χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις. Είναι doer και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς…

Ο υποψήφιος της ΝΔ που μοιράζει βασιλόπιτες

Ένα απίστευτο τρικ για να διαφημίσει την υποψηφιότητά του στην Α’ Αθήνας επέλεξε ο γαλάζιος υποψήφιος Όμηρος Τσαπαλος πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Εμφανίστηκε στο πλατό του Action 24 και έφερε μαζί του δυο κομμάτια από την βασιλόπιτα που έκοψε πριν από λίγες ημέρες στο πολιτικό γραφείο του. Η βασιλόπιτα ήταν σε κουτάκι έξω από το οποίο υπήρχε η προεκλογική φωτογραφία του! “Όμηρος για την Αθήνα” το σλόγκαν και ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Τι εννοεί; Για την Α’ Αθήνας ή μήπως για τον δήμο Αθηναίων;

Εδώ μπερδεύτηκα. Μήπως κατέβει για δήμαρχος αν ο Μπακογιάννης πάει για βουλευτής; Ίδωμεν. Πάντως η πρώτη που πήγαινε γλυκά στα κανάλια ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη της οποίας τα σοκολατάκια είχαν κάνει θραύση…

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Ζωή

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε τέλος και ο κάθε ένας άρχισε να εκδίδει τα συμπεράσματά του κατά το πως τον εξυπηρετούν πολιτικά . Θα περιμένουμε φυσικά και τα πορίσματα για τα οποία υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει και η δημόσια αξιολόγηση. Πάντως το κλείσιμο της εξεταστικής φέρνει ανακούφιση στην κυβέρνηση μιας και παρά την προσπάθεια το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών που είχε η πλειοψηφία και οι επιθέσεις στην Τυχεροπούλου δεν περπάτησαν.

Όμως ανεξάρτητα αυτού το tik tok πενθεί τι θα κάνει τώρα χωρίς την κα Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς δεν θα προκύπτει δεν έχει φρέσκο υλικό από τις συνεδριάσεις που εσχάτως έκανε άνω κάτω καθημερινά χωρίς ωστόσο να προσφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε αντίθεση με το «τακτικό» μέλος Αλέξανδρο Καζαμία ο οποίος είχε κάνει συστηματική δουλειά και υπέρβαλε πολλές εύστοχες ερωτήσεις.

Μικρό καλάθι

Πάντως με τα όσα ακούγονται το πόρισμα της εξεταστικής μπορεί και να το προλάβει μια νέα δικογραφία και τότε δεν ξέρουμε τι χειρισμός θα γίνει. Πολλά ακούγονται για μεγάλο αριθμό βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών εσχάτως αλλά συνιστούμε μικρό καλάθι.

Και αυτό διότι άλλο μιλάω σε μια επισύνδεση και ζητά ένα ρουσφέτι και άλλο ζητάω παρανομίες και συμμετέχω στην διάπραξή τους. Το ότι ακούγονται πολλοί βουλευτές μου φαντάζει λογικό καθώς εκεί στη αστυνομία που έχουν την ευθύνη να κάνουν επισυνδέσεις μερικοί είναι λαλίστατοι έστω και αν δεν έχουν την πλήρη εικόνα. Οπότε καλό να περιμένουμε.

Έρχονται φουρτούνες

Δεν ξέρουμε βέβαια τι μπορούμε να περιμένουμε εκεί στην ΑΑΔΕ από τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που ονομάζεται ΓΔΕΛΕΠ (άκου όνομα) καθώς ακούω ότι μια ελεγκτική έχει αναλάβει να κάνει το ξεκαθάρισμα με αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά δεν προκύπτει κάτι σχετικό από τη διαύγεια. Και έτσι μπορεί να προλάβουν την αποκαθήλωση των επιόρκων πριν προλάβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το γεγονός όμως διατήρησαν τις θέσεις τους επίορκοι και ανεπαρκείς υπάλληλοι έχει αρχίσει να δημιουργεί παρενέργειες. Και δεν ξέρουμε αν τελικά θα αποφύγουμε τα σοβαρά προβλήματα με τους Ευρωπαίους είτε με τις πληρωμές μαϊμού κτηνοτρόφων ειδικά στην Κρήτη και το 2025 είτε με το φιάσκο της παραίτησης των ορκωτών ελεγκτών. Ειδικά σε ότι αφορά στους ορκωτούς αυτά που ακούγονται έχουμε την αίσθηση ότι θα προκαλέσουν και πολιτική αντιπαράθεση καθώς δεν γίνεται ένας φορέας όπως η ΑΑΔΕ να κάνει σοβαρά λάθη και να παρέχει ανακριβή πληροφόρηση στο κοινοβούλιο.

Σπέκουλα κατά τα συνήθη

Εγώ πραγματικά καταλαβαίνω όσα λέγονται για νίκη των δανειοληπτών από την Απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη και για τον τρόπο εκτοκισμού των τόκων έχει επιφέρει μια αναστάτωση στην αγορά. Όμως ακόμα δεν έχουμε δει αναλυτικά την απόφαση οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Πέραν αυτού δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σημαίνει ότι θα υπολογίζονται τόκοι στη μηνιαία δόση. Θα ήθελα δηλαδή να προσδιορίζεται πώς ακριβώς θα γίνει.

Γιατί οι κεραίες μου πιάνουν ότι εκεί στους servicers και στις τράπεζες να λένε ότι αυτά δεν γίνονται καθώς δεν υπάρχουν συστήματα και θα προκύψουν κόστη. Όλα αυτά μου μυρίζουν γραμμή άμυνας και νέα ταλαιπωρία για τους ταλαίπωρους που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.

Διαπιστώνω επίσης και μια γκρίνια στο παρασκήνιο για την κυβέρνηση γιατί λέει δεν προχώρησε σε νόμο για να μην λύνουν τα θέματα τα δικαστήρια αλλά και κάτι περίεργα σχόλια για εγγυήσεις του Ηρακλή που θα καταπέσουν στο μέλλον. Όμως αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και αν αυτοί που αυθαιρετούν επί χρόνια ψάχνουν να βρουν άλλοθι δεν βλέπω αυτή τη φορά να επιτυγχάνουν το στόχο τους. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μια αόρατη φημολογία διακινείται όταν τα καλά και συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος απειλούνται. Επειδή όμως έχουμε μπροστά μας και εκλογές και επειδή στην κυβέρνηση αρέσει η απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή τη φορά τα «ξεμπερδέματα» δεν θα είναι εύκολα.

Έρχεται μεγάλο μέρισμα και όχι μόνο

Όπως φανταζόμαστε γνωρίζετε πως η Εθνική την προηγούμενη Παρασκευή βγήκε στις αγορές και ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 5,8%. Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη (οι «Τίτλοι»), αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Εθνική Τράπεζα.

Το ερώτημα που τίθεται βεβαίως είναι γιατί έκανε την κίνηση αυτή η Εθνική αφού δεν είχε και ανάγκη. Το μυαλό μας λοιπόν πηγαίνει στο πολύ μεγάλο μέρισμα που θα δώσει και για το οποίο οι Κομισάριοι σα έχουν προϊδεάσει έγκαιρα. Και όταν κάνουμε λόγο για πολύ μεγάλο μέρισμα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το 100% των κερδών του 2025. Πέραν αυτού αναμένουμε και την κίνηση στις τραπεζοασφάλειες όπου τελικά δείχνει να υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση της εξαγοράς. Άλλωστε πωλητήρια υπάρχουν και ας λένε άτυπα ότι δεν πουλούν αυτοί που τα έχουν βάλει.

Η μεγάλη πτώση και η ευκαιρία

Χωρίς αμφιβολία η πτωτική αναθεώρηση μεγεθών από την Metlen ήταν σοκαριστική για την αγορά πράγμα που καταδεικνύεται και από τη βουτιά της μετοχής κατά 135 και πλέον την περασμένη Παρασκευή. Γιατί δεν είναι και λίγο η εκτίμηση για 1 δις EBITDA να μειώνεται στα 750 εκ ευρώ. Αυτό όμως αφορά τη χρονιά που έφυγε, έγινε γνωστό και καταγράφηκε και χρηματιστηριακά. Έτσι το ερώτημα είναι τι θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη χρονιά μετά τη χαμηλή αφετηρία που έφεραν οι έκτακτες ζημίες το 2025.

Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν καθώς οι αναλυτές της Morgan Stanley διατηρούν την εκτίμηση για κέρδη EBITDA 1,25 δις ευρώ το 2026 γεγονός που παλά σημαίνει εκτίναξη σε σχέση με το 2025. Και ως γνωστόν οι αγορές προεξοφλούν και στην περίπτωση της Metlen φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει σωστά το τελευταίο διάστημα με τη μετοχή να έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες. Όμως αυτή η προεξόφληση έληξε και πάμε για το 2025 όπου οι τιμές που είδαμε στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής να συνιστούν και ευκαιρία αγορών αλλά και κερδών για τους σορτάκηδες που είχαν στοιχηματίσει πτωτικά. Σημειώνουμε ότι η Metlen διαθέτει ρευστότητα πάνω από 4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό μόλις 2 δισ. ευρώ και υπάρχει σε εξέλιξη πώληση φωτοβολταϊκών που φέρνει πρόσθετο χρήμα και κερδοφορία.

Η Morgan Stanley πάντως παρ' ότι χαρακτήρισε αρνητική έκπληξη το 2025 διατηρεί την τιμή στόχο στα 64 ευρώ η οποία αν επιβεβαιωθεί σημαίνει τρελό ράλι από τα τρέχοντα επίπεδα.

Φωτιά στα telecoms λόγω κυβερνοασφάλειας

Η Ευρώπη αρχίζει και δίνει όλο και μεγαλύτερη σημασία σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Και η οδηγία NIS2 που ήδη έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα θα γίνει πιο σκληρή και με περισσότερες δικλείδες. Αυτό αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση σε πλήθος εταιριών και ειδικά όμως στις τηλεπικοινωνίες. Για να το κάνουμε πιο σαφές πέραν των άλλων η ΕΕ στοχεύει στον περιορισμό ή την απομάκρυνση "υψηλού κινδύνου" προμηθευτών (high-risk vendors), με κύριο αποδέκτη κινεζικές εταιρείες εξοπλισμού όπως η Huawei και η ZTE.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι εταιρίες θα πρέπει να επενδύσουν πολύ χρήμα για να αλλάξουν το κινέζικο εξοπλισμό που έχουν προμηθευτεί. Και από ότι αντιλαμβανόμαστε στον κλάδο τηλεπικοινωνιών η Nova ίσως δεχτεί στη μεγαλύτερη πίεση λόγω της χρηματοοικονομικής της εικόνας αλλά και της προσπάθειας πώλησης που φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι δύο μεγάλοι των τηλεπικοινωνιών θα περάσουν ανέφελα καθώς μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους προέρχεται από τους Κινέζους και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Βάλτε μέσα και τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουν για την ανανέωση των αδειών φάσματος και μπορεί να γίνει αντιληπτό τι είδους ανάγκες για κεφάλαια προκύπτουν.

Το πλεονέκτημα της ΔΕΗ

Σε αυτό το κλίμα η μόνη που φαίνεται ότι δεν έχει λόγο να ανησυχεί είναι η ΔΕΗ. Με τον ανταγωνισμό να πιέζεται να βρει κεφάλαια ή να κάψει τα κεφάλαια που έχει η ΔΕΗ ως νέος επενδυτής δείχνει να είναι έτοιμοι να κάνει πάρτι. Και αυτό διότι αναπτύσσει το δίκτυό της με τεχνολογία χαμηλού κόστους και μπορεί να πουλάει φθηνά στην αγορά και internet υψηλής ταχύτητας και φωνή. Έχει δε την πολυτέλεια να αγοράσει και το δίκτυο οπτικών ινών της Nova αν και εφ όσον τα βρουν στη διαπραγμάτευση και κάνει ακόμα μεγαλύτερα άλματα.

Ξεχάστηκαν;

Τελικά δεν έχουμε καταλάβει. H Euroxx μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε επανήλθε ή όχι σε πλήρη λειτουργία; Γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως όχι παρ’ ότι έχουν περάσει αρκετές.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία είχε υποσχεθεί ότι θα ενημερώσει αλλά μετά φαίνεται ότι ξεχάστηκε και δεν επανήλθε. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα λοιπά φροντίζει την προώθηση της διαφάνειας στη λειτουργία της αγοράς και όσοι το ακούν απλά μειδιούν. Αυτά αφορούν μόνο όσους δεν έχουν … τον τρόπο τους και τις άκρες.

Τα ζόρια στη Ρουμανία και οι … φιλοσοφίες Βακάκη

Μπορεί η Jumbo να μοιράζει 50 λεπτά ανά μετοχή αλλά η μετοχή της δεν λέει να πάρει τα πάνω της και οι … φιλοσοφικές προσεγγίσεις του Απόστολου Βακάκη έχουν πάψει πια να ενθουσιάζουν και να πείθουν. Γιατί κανέναν δεν πείθουν οι αναλύσεις περί διασποράς ρίσκου γιατί αυτά είναι γνωστά πράγματα ούτε και η ρήση του ούτε εγώ βάζω όλα τα χρήματα στην εταιρία γιατί δεν θέλω πεθάνω φτωχός. Δεν πείθουν επίσης αόριστες εξαγγελίες για επέκταση στην Τουρκία όταν δεν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη προοπτική στη Ρουμανία.

Και όλα αυτά βέβαια έχουν εντοπιστεί από τους ξένους αναλυτές οι οποίοι δεν βλέπουν τα θαύματα να διαρκούν για πάντα καθώς στη Ρουμανία οι πωλήσεις τον Ιανουάριο μειώθηκαν αλλά ευτυχώς υπήρχε η Ελλάδα κυρίως για να κρατήσει τα μπόσικα. Θα υπάρχουν όμως μπόσικα όταν μπει στην αγορά ο ανταγωνισμός ιδίου περιεχομένου όταν ο Απόστολος Βακάκης έχει μάθει επί χρόνια να παίζει εντελώς μόνος;

