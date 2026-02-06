Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου με τη Συνήγορο του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Αρχή Ανταγωνισμού, λόγω εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Επί έτη γενικής γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και σήμερα υποδιοικήτρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπέβαλε την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, λόγω της εικαζόμενης εμπλοκής του συζύγου της Ανδρέα Γεωργίου στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η εταιρεία AG Alpha Ωμέγα ZED Hellas συμφερόντων Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της Άννας Στρατινάκη, είναι μία από τις εταιρείες στην οποία, σύμφωνα με την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής της ΓΣΕΕ.

Με βάση την Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος σε βάρος του κ. Ανδρέα Γεωργίου έχει επιβληθεί το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του, για την εικαζόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση για την οποία ελέγχεται ο επί 20ετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό που υπογράφει ο αντιεισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η εταιρεία AG Alpha Ωμέγα Ζ Hellas είναι μία από τις εταιρείες η οποία εναλλάσσονταν μεταξύ άλλων εταιρειών, ως συμμετέχουσες ανάδοχοι έργων των τριών οργανισμών που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ και τον Γιάννη Παναγόπουλο και συνήπταν συμβάσεις είτε μέσω της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης είτε μέσω διαγωνισμού.

Στην ανακοίνωσή της η κυρία Αννα Στρατινάκη αναφέρει ότι υποβάλει τη παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς «για οικογενειακούς λόγους υγείας».

Αμέσως μετά την υποβολή της παραίτησης της κυρίας Στρατινάκη το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα τοποθετηθεί στη θέση υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Πολάκης για Στρατινάκη

Ο Παύλος Πολάκης σχολίασε με δηκτικό τρόπο την υπόθεση Παναγόπουλου και τις προεκτάσεις της. «Η κυρία πρωτοστατούσε στο σκοιλ ελικικου και την επιβράβευσαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς» έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook ο βουλευτής Χανίων.

