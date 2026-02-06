Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Αρχή Ανταγωνισμού, λόγω εμπλοκής του συζύγου της, Ανδρέα Γεωργίου, στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της», τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η Άννα Στρατινάκη είχε διοριστεί ως νέα Συνηγόρος του Καταναλωτή τη 12η Σεπτεμβρίου 2024, μετά την έγκριση της πρότασης του Τάκη Θεοδωρικάκου, κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

