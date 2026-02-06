Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

«Κάποιοι τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες...»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

Ο Παύλος Πολάκης και ο Αλέξης Τσίπρας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση μεταξύ άλλων και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης με αφορμή το ξέσπασμα της υπόθεσης του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, προαναγγέλλοντας ότι από σήμερα στην ίδια υπόθεση θα αποκαλυφθεί η εμπλοκή της πρώην ΓΓ του υπ. Εργασίας, και νυν Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννας Στρατινάκη.

Ο κ. Πολάκης στην ανάρτησή του υπενθυμίζει κάποιες προηγούμενες αναρτήσεις του από το 2020-21, όπου είχε επιτεθεί σφοδρά στην κ. Στρατινάκη κατηγορώντας την τότε για εμπλοκή στο λεγόμενο «σκόιλ ελικίκου», που αφορούσε προβληματικά προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης «κλείνει» με μια αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο γράφει, χωρίς να τον κατονομάζει: «Τότε το 20-21 κάποιοι και στο Συριζα που τώρα είναι αλλού… δεν το σήκωναν το θέμα γιατί ήταν "σκανδαλολογία"… Τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης ειρωνευόμενος την πρόταση που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Τσίπρα για την πλατφόρμα «Διαφάνεια» που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη «Διαύγεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Νεκρή μια γυναίκα έπειτα από φωτιά που είχε ξεσπάσει σε βιοτεχνία

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Χάλι Μπέρι παντρεύεται για τέταρτη φορά - «Eίπα ναι, μου έδωσε ενα μικρό...δαχτυλίδι»

10:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα - Υποψίες για εμπρησμό (Βίντεο)

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα – Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη

10:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός courier έκανε διανομή ναρκωτικών - Εξάρθρωση σπείρας με δίκτυο δεκάδων πελατών

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ παρακολουθεί την άνοδο του ευρώ – «Η ανατίμηση δεν είναι δραματική», σχολιάζει ο Στουρνάρας

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

09:42ΜΠΑΣΚΕΤ

«Συναγερμός» στη EuroLeague: Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Χέιζ-Ντέιβις

09:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: «Μπήκαν» με κλεμμένο αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford και Geely σε συζητήσεις για συνεργασία στην Ευρώπη

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών» - 53.000 νεκροί

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Πώς έγινε το τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Πώς έγινε το τροχαίο

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών» - 53.000 νεκροί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ