Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

Επίθεση μεταξύ άλλων και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης με αφορμή το ξέσπασμα της υπόθεσης του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, προαναγγέλλοντας ότι από σήμερα στην ίδια υπόθεση θα αποκαλυφθεί η εμπλοκή της πρώην ΓΓ του υπ. Εργασίας, και νυν Συνηγόρου του Καταναλωτή, Άννας Στρατινάκη.

Ο κ. Πολάκης στην ανάρτησή του υπενθυμίζει κάποιες προηγούμενες αναρτήσεις του από το 2020-21, όπου είχε επιτεθεί σφοδρά στην κ. Στρατινάκη κατηγορώντας την τότε για εμπλοκή στο λεγόμενο «σκόιλ ελικίκου», που αφορούσε προβληματικά προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης «κλείνει» με μια αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο γράφει, χωρίς να τον κατονομάζει: «Τότε το 20-21 κάποιοι και στο Συριζα που τώρα είναι αλλού… δεν το σήκωναν το θέμα γιατί ήταν "σκανδαλολογία"… Τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες…», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης ειρωνευόμενος την πρόταση που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Τσίπρα για την πλατφόρμα «Διαφάνεια» που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη «Διαύγεια».

Διαβάστε επίσης