Η «Διαφάνεια» του Τσίπρα σηματοδοτεί τη «νέα φάση» στον πολιτικό σχεδιασμό του

Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο θα επιλέξει να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, αποτελούν αντικείμενο πολιτικών «στοιχημάτων» μεταξύ κομματικών στελεχών όλων των «αποχρώσεων».

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι τελικές αποφάσεις φαίνεται να μην έχουν ληφθεί ακόμη, είναι βέβαιο πως το Ινστιτούτο Τσίπρα κινείται με βάση έναν οδικό χάρτη που έχει καθοριστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, αυξομοιώνοντας μόνο την ταχύτητα εφαρμογής του ανάλογα με τις εξελίξεις της επικαιρότητας.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας «Διαφάνεια», την οποία προτείνει ως αναβάθμιση της «Διαύγειας», οι σχεδιασμοί μπαίνουν στην τελική τους ευθεία.

Πλέον, ύστερα από 3 παρουσιάσεις της «Ιθάκης» που έχουν ήδη γίνει και την τέταρτη που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν λογικό να χρειαστεί να βρει και νέους τρόπους παρέμβασης στον δημόσιο διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο της πιο πλατιάς παρέμβασης εντάσσεται άλλωστε τόσο η παρουσίαση της Διαφάνειας, όσο και η ανακοίνωση για τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί κείμενο θέσεων για την σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες.

Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, εκτός από το να παρουσιάζει το βιβλίο του, να έχει κάτι νέο, πρωτοποριακό και «χειροπιαστό» κάθε φορά ώστε να χτίζει πάνω σε αυτά την πολιτική του επανάκαμψη ως ενός πολιτικού που έρχεται για να δώσει λύσεις.

Έτσι, η περίοδος που μεσολαβεί μέχρι το Πάσχα θα χαρακτηριστεί από την προβολή τέτοιων πρωτοβουλιών. Το ορόσημο του Πάσχα είναι κρίσιμο για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η ανακοίνωση του κόμματος μέσα στην άνοιξη του 2026 είναι ένα σενάριο που ακόμη λαμβάνει αρκετές πιθανότητες. Εάν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μέχρι το Πάσχα κριθεί επιτυχημένη, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει το κόμμα του αμέσως μετά. Θα επιχειρήσει με αυτόν τον τρόπο να προλάβει την οποιαδήποτε «φθορά» θα μπορούσε να έχει αν φανεί ότι αργεί να κινητοποιηθεί παρά τις εξαγγελίες του.

Παράλληλα, μέχρι το Πάσχα φαίνεται πως θα δούμε να ξεδιπλώνεται και μια πιο επιθετική στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Αυτό άλλωστε θα αποδειχτεί και το ερχόμενο Σάββατο, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την Ιθάκη στα Γιάννενα, όπου αναμένεται η ρητορική του να έχει πολύ περισσότερες αιχμές όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τους βασικούς πολιτικούς ανταγωνιστές του, που σε αυτή τη φάση είναι το ΠΑΣΟΚ.

Οι παρουσιάσεις της Ιθάκης πάντως δε θα σταματήσουν ολοκληρωτικά. Η προβολή που προσφέρουν στον Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί και ως πολιτικό βαρόμετρο της παρέμβασης που έχει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ δίνει την ευκαιρία και στον ίδιο να έρθει σε επαφή ξανά με τους πολίτες και να πραγματοποιήσει μια πρώτη περιοδεία. Άλλωστε, η λίστα των περιοχών που θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί για πολιτικούς λόγους ενόψει του νέου κόμματος δεν έχει «κλείσει», αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη δεν έχει γίνει καμία παρουσίαση στην Κρήτη.

Το παραδοσιακό «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ και η γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για να καταλάβει το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα τις κοινωνικές και πολιτικές δυναμικές που δεν ανιχνεύουν πάντα οι δημοσκοπήσεις.