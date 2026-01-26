Η κόντρα Νικήτα με Kill Bill, μια ανακοίνωση για να βγει η υποχρέωση και η έκθεση (ιδεών;) της ΕΥ

Τι θα κάνει το Μαξίμου με την Όλγα;

Δεν σας κρύβω ότι η υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννη έχει θορυβήσει αρκετά το Μέγαρο Μαξίμου αλλά όπως μαθαίνω δεν θα της ζητηθεί η παραίτησή της. Το τι θα γίνει αργότερα σε έναν ανασχηματισμό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο... Πάντως δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν τις πρώτες ώρες μέχρι που τους ξελάσπωσε ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος απάντησε χωρίς ωστόσο να την καλύψει κάτω από τις φτερούγες του στο ηθικό μέρος του ζητήματος. Ο ψηλός απάντησε μόνο στο νομικό κομμάτι καλύπτοντας κυρίως τον Γιώργο Φλωρίδη. Θέλω να διαβάζετε πίσω από τις λέξεις και κυρίως να αντιλαμβάνεστε κι αυτά που δεν λέγονται... Η πολιτική είναι κυρίως αυτά που δεν λέγονται. Διότι αν ήταν όλα μέλι γάλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έλεγε «κάτω τα χέρια από την Όλγα».

Αυτό που μου έλεγαν έμπειροι γαλάζιοι κοινοβουλευτικοί είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει περιθώρια να αντέξει άλλες τέτοιες υπουργικές γκάφες. Πόσους να σώσει ακόμα ο Παύλος Μαρινάκης; Δεν είναι μάγος ο άνθρωπος...

Η κόντρα Νικήτα με Kill Bill

Από τις γαλάζιες πολιτικές κόντρες ξεχωρίζω αυτή που ανέκυψε μεταξύ του Νικήτα Κακλαμάνη και του Βασίλη Κικίλια για τους οποίους τρέφω εδώ και χρόνια αισθήματα προσωπικής συμπάθειας. Ο πρόεδρος της Βουλής βγήκε από τα ρούχα του με τον υπουργό Ναυτιλίας όταν ο τελευταίος έσπευσε στην κηδεία του λιμενικού που έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία να πει ότι έχει ζητήσει από τη Βουλή να «υιοθετήσει» το παιδί του. «Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης που έγινε... Τούρκος με τον kill Bill. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Βασίλης είναι πολιτικό παιδί του Κακλαμάνη. Ο Νικήτας τον έβαλε στην πολιτική. Το 2006 ο Κικίλιαςεκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας με Κακλαμάνη δήμαρχο και στη συνέχεια ο Νικήτας του έδωσε να τρέξει ως Πρόεδρος τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων. Άρα δεν λες τέτοια πράγματα μπροστά στον δάσκαλο... Στον παλιό δεν πας να πουλήσεις εμπειρία... και ειδικά όταν έχεις ανάγκη και την βοήθειά του στην Α' Αθήνας αν και εφόσον ο παλαιός αποσυρθεί. Σας τα έγραψα όλα και ηρέμησα...

Ποιος «απειλεί» τον Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία;

Οι αποδόσεις των στοιχηματικών για τον επόμενο πρωθυπουργό είναι πραγματικά απολαυστικές.

Δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το απόλυτο φαβορί στο 1,40, ωστόσο δεύτερος στις αποδόσεις δεν είναι κάποιο πρόσωπο της αντιπολίτευσης. Ποιος έρχεται δεύτερος; Ο Νίκος Δένδιας! Και τρίτος; Ο Αλέξης Τσίπρας. Πρακτικά κανείς δεν μπορεί να χτυπήσει τον Μητσοτάκη στα ίσια και με δεδομένο ότι το σενάριο για αλλαγή Μητσοτάκη εν κινήσει είναι επιστημονική φαντασία, ο Κυριάκος παραμένει ισχυρός παίκτης.

Ο Νίκος Δένδιας έχει απόδοση 3,50, αφήνοντας πίσω τη Μαρία Καρυστιανού (10,00), τον Αλέξη Τσίπρα (15,00) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (21,00). Ακολουθούν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου (23,00) και ο Κυριάκος Βελόπουλος(25,00). Μην σας πω για τον Φάμελλο και τον Κασσελάκη. Θα σας στεναχωρήσω...

Ανακοίνωση για να βγει η υποχρέωση

Είχε πολύ καιρό να εκδώσει ανακοίνωση ο Σύλλογος Υπαλλήλων του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάθαμε λοιπόν ότι εκφράζει «την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή του για τα πρόσφατα αρνητικά και ανυπόστατα δημοσιεύματα, που ως μοναδικό στόχο έχουν να απαξιώσουν και να πλήξουν το κύρος του προσωπικού και της υπηρεσίας μας» προσθέτοντας ότι «Θέλουμε να γνωστοποιήσουμε σε όλους αυτούς που αναφέρθηκαν με κακόβουλα σχόλια προς τους εργαζομένους, είτε πρόκειται για σχολιαστές, είτε για εκπροσώπους θεσμικών φορέων, πως δε θα δεχτούμε άλλα ανυπόστατα και παραπλανητικά στοιχεία και θα μας βρουν απέναντι τους». Παρά πολύ ωραία όλα αυτά αλλά η ανακοίνωση δεν μπαίνει στο προκείμενο να πει σε τι ακριβώς αναφέρεται και μένει στα γενικά και τις … φωτογραφίες για μυημένους. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι για να βγει αυτή η ανακοίνωση χρειάστηκε πολύ προσπάθεια και να την πάρει κάποιος πάνω του καθώς δεν υπήρχε ομοθυμία. Βέβαια αυτός ο κάποιος δέχτηκε μεγάλη πίεση από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ που βγήκε στη σέντρα με κάτι βίντεο που έδειχναν ελέγχους της πλάκας. Έτσι λοιπόν βγήκε η ανακοίνωση για να βγει και η συνδικαλιστική υποχρέωση. Δύσκολοι καιροί για βαριά πυροβολικά.

Η έκθεση (ιδεών;) της ΕΥ

Κατά τα λοιπά αναρωτιόμαστε τι να έγινε με εκείνο το έργο που είχε αναλάβει η Ernest & Young τον περασμένο Αύγουστο υπό τον βαρυσήμαντο τίτλο «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού έως 20.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.» Και η σύμβαση έλεγε πως στις 5/9/2025 έπρεπε να παραδοθεί μια έκθεση (όχι ιδεών θεωρούμε) για την προτεινόμενη Πολιτική Καταπολέμησης της Απάτης στην ελληνική γλώσσα. Βέβαια από εκεί και μετά «Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου της Πολιτικής Καταπολέμησης της Απάτης, την υιοθέτηση της από τα αρμόδια όργανά του και την κοινοποίηση στο προσωπικό του» χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην ΕΥ. Επειδή στη διαύγεια δεν υπάρχει αναρωτιόμαστε πρώτον αν την παρέλαβε την έκθεση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αν την πλήρωσε και αν την αξιοποίησε και πως. Γιατί δεν είναι και λίφα 20 χιλιάρικα συν ΦΠΑ για μια έκθεση;

Τα έμπλεξαν με τον έλεγχο

Μένουμε στον αγαπημένο μας ΟΠΕΚΕΠΕ όπου μαθαίνω ότι έχει λίγο η κατάσταση μπερδευτεί με την περίφημη παραίτηση των ορκωτών που είχαν αναλάβει να ελέγξουν τον ειδικό λογαριασμό ΕΛΕΓΕΠ. Και ότι τελικά μια ανησυχία υπάρχει στην ΑΑΔΕ που προσπαθεί να δει τι θα κάνει μιας και φαίνεται ότι ο έλεγχος δεν ήταν προαιρετικός όπως δημοσιοποίησε σε ανακοίνωσή της αλλά και με έγγραφο στη Βουλή αλλά είναι ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν δεν ήταν υποχρεωτικός θα ήταν όλα ήσυχα και κανένας δεν θα ασχολείτο για παράδειγμα με τα ερωτήματα που έστειλε η Εποπτική Αρχή των Ορκωτών Ελεγκτών. Γιατί σε έναν προαιρετικό έλεγχο αν παραιτηθεί ο ορκωτός απλά δεν ασχολείσαι με τον έλεγχο. Όμως εδώ εμείς άλλα μαθαίνουμε ότι γίνονται και μακάρι να μην έχουμε τις επιπτώσεις που ακούγονται.

Βρίσκει χρόνο

Κατά τα λοιπά μπορεί με τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που πήγε στην ΑΑΔΕ να υπάρχει φόρτος εργασίας αλλά φαίνεται ότι ο κ. Καββαδάς βρίσκει χρόνο και για άλλα ζητήματα. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θεσμικά είναι αυτά τα ζητήματα όπως για παράδειγμα οι συναντήσεις με διάφορα πρόσωπα που χειρίζονται ατύπως την υπόθεση του κτιρίου που στεγάζει σήμερα τον πρώην ΣΔΟΕ όπου η μίσθωση λήγει. Τι να συζητάνε άραγε αναρωτιόμαστε όταν αν δεν κάνουμε λάθος υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τις μισθώσεις που λήγουν. Επειδή έχει ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή την παρακολουθούμε και επανερχόμαστε.

Η διπλή «αγωνία» για την Εθνική

Η μόνη τράπεζα που ακόμα δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων χρήσης 2025 είναι η Εθνική καθώς οι υπόλοιπες «συνωστίζονται» για το τέλος Φεβρουαρίου. Δεν θα αργήσει όμως από ότι φαίνεται να το κάνει. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και πάλι τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά δεδομένου ότι στο ενιάμηνο προσέγγισαν το 1 δισ. ευρώ με τους ποιοτικούς δείκτες να είναι εξαιρετικοί παρά την καθοδική πορεία των επιτοκίων. Όμως το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται σε δύο μέτωπα. Πρώτον πόσο θα είναι το ύψος του μερίσματος σε σχέση με τα καθαρά κέρδη και δεύτερον στο τι θα γίνει σε ότι αφορά στις συνεργασίες της με τις ασφαλιστικές μετά το πέρασμα της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Τράπεζα Πειραιώς. Στο πρώτο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις με διανομή άνω του 60% και στο δεύτερο τα σενάρια μιλούν για Allianz και NN. Δεν θα αποκλείσουμε ακόμα και μετοχικού χαρακτήρα συνεργασίες και μιλάμε για την NN.

Το δίδυμο των υπεραξιών και η Dimand

Επειδή ο Ολλανδός Holterman είναι δεινός παίκτης του Real estate και ο Πάνος Κυριακόπουλος ξέρει να βρίσκει αξίες εκεί που δεν τις βλέπουν άλλοι ή δεν μπορούν να τις καταγράψουν δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με την Dimand. Γιατί δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε μετοχές από το βασικό μέτοχο της Dimand κ. Δημήτρη Ανδριόπουλο ούτε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Και ούτε φυσικά μπορεί κανείς να περάσει αβρόχοις ποσί το απίστευτο ράλι της μετοχής της Dimand η οποία την Παρασκευή έκλεισε στα 13,45 ευρώ γράφοντας κέρδη 45% στο τελευταίο δίμηνο. Άλλωστε εκεί στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν αποδείξει ότι αγοράζουν μόνο αν βλέπουν μπροστά αξία, το έκαναν άλλωστε με επιτυχία μέχρι σήμερα.

Η Revolut φέρνει αντίδραση

Από αλλού το περίμεναν οι ελληνικές τράπεζες και από αλλού το βρίσκουν. Ο λόγος για τις neobanks και ειδικά τη Revolut η οποία το 2025 έφτασε να έχει στην Ελλάδα 1,8 εκατομμύρια πελάτες (κυρίως κάρτες) και αύξηση συναλλαγών 40%. Και το ζήτημα για τις τράπεζες είναι ότι χτυπά εκεί που πονούν δηλαδή σε προϊόντα με μεγάλα περιθώρια κέρδους καθώς έχει μπει στους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, στις επενδυτικές υπηρεσίες και ακολουθούν τα overdrafts, οι λογαριασμοί μισθοδοσίας και τα καταναλωτικά δάνεια με τη λήψη ελληνικού IBAN η οποία δεν φαίνεται ότι θα αργήσει. Έχω την αίσθηση ότι η κίνηση της Eurobank να εκδώσει προπληρωμένη κάρτα χωρίς έξοδα και χωρίς προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και το Σαββατοκύριακο ( η Revolut το σαββατοκύριακο εισπράττει προμήθειες) είναι μόνο η αρχή. Γιατί οι τράπεζες αντιλαμβάνονται ότι πλέον οι εποχές του εύκολου κέρδους παρήλθαν. Σημειώνουμε δε ότι η Πειραιώς είδε μάλλον έγκαιρα την τάση και έφτιαξε την neobank Snappi η οποία ήδη έχει 50.000 πελάτες και προοπτική να γίνει μεγάλος τροφοδότης κερδών στο μέλλον.

Συμπτώσεις πακέτων και επενδυτικά σχέδια … στα χαρτιά

Αν κάποιος παρακολουθήσει την πορεία της μετοχής της Onyx Τουριστική δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι στις 15 Ιανουαρίου έκανε μια μεγάλη βουτιά της τάξεως του 16% και έκλεισε στα 1,775 ευρώ. Μάλιστα τη συγκεκριμένη ημέρα είχε πολύ υψηλό όγκο συναλλαγών ενώ υψηλό όγκο συναλλαγών είχε και στις τρεις επόμενες συνεδριάσεις έως τις τις 20 του μήνα δηλαδή και μετά ο όγκος συναλλαγών υποχώρησε θεαματικά και η μετοχή άρχισε να ανεβαίνει.

Την Παρασκευή πληροφορηθήκαμε ότι η σύζυγος του βασικού μετόχου στις 20 του μήνα πώλησε 175 χιλιάδες μετοχές με μέση τιμή τα 1,75 ευρώ. Και αναρωτιόμαστε αν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν αλλά και αν υπήρχαν και άλλοι μέτοχοι με μεγάλα πακέτα που έδωσαν εκεί στα 1,75 ευρώ όπου προφανώς και εντελώς απροειδοποίητα βρέθηκαν και πρόθυμοι αγοραστές να πάρουν τις προσφερόμενες μετοχές. Αλήθεια εκεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα θεωρούν όλα αυτά φυσιολογικά ειδικά για μια εταιρία που έχει κεφαλαιοποίηση 130 εκ ευρώ και το μόνο χειροπιαστό που υπάρχει είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά του οποίου δεν είναι καν εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση; Γιατί μιλάμε για εταιρία της Κύριας Αγοράς και όχι της μη ρυθμιζόμενης όπου μπορεί να αγοράζεις και να πουλάς σχέδια επί χάρτου έχοντας λόγω της κατηγορίας της αγοράς και επίγνωση του κινδύνου

Κάνουν ό,τι θέλουν

Τελικά εκεί στο ΓΕΜΗ ο κάθε ένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπω για παράδειγμα θυγατρικές εισηγμένων να ανακοινώνουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως πχ η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου χωρίς πουθενά να αναφέρουν την αμοιβή. Κι όμως ο νόμος είναι πολύ σαφής ειδικά για τις εισηγμένες εταιρίες και περιλαμβάνει και τις θυγατρικές τους. Αυτά συμβαίνουν φυσικά όταν οι καταχωρήσεις είναι αυτοματοποιημένες και δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο και ο κάθε ένας θεωρεί και δικαίως ότι η πιθανότητα να «συλληφθεί» είναι περιορισμένη.

Οι φήμες και τα μερίσματα

Επιμένουν οι φήμες για εξαγορά της Αμοιρίδης Σαββίδης που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μεγάλων οικιακών συσκευών των εταιρειών MORRIS, F&U, UNITED και ΜΙΥΑΤΟ GENERAL από την ΔΕΗ. Και οι φήμες ενισχύονται από τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων 5,8 εκ ευρώ που προχώρησε η εταιρία ενώ υπήρχαν από το παρελθόν μερίσματα πληρωτέα. Πιθανά οι κινήσεις αυτές θα μειώσουν και το τίμημα ενώ η ΔΕΗ μπαίνει πολύ δυνατά στη χαμηλή αγορά ηλεκτρικών συσκευών έχοντας καθετοποίηση μέσω της Κωτσόβολος.

Βροχή αυξήσεων και μεγάλα projects

Βροχή αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έχουμε το τελευταίο διάστημα από την θυγατρική της HelleniQ την HelleniQ Renewables. Ειδικότε ρα ε την από 20-11-2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 31,8 εκ ευρώ ενώ στις 24 Δεκεμβρίου ελήφθη νέα απόφαση για μια πολύ μεγάλη αύξηση 102,5 εκ ευρώ. δηλαδή έχουμε σε ένα σχεδόν μήνα αποφάσεις για κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους134,2 εκ ευρώ μέγεθος καθόλου ευκαταφρόνητο καθώς οδηγεί σε σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια. Να υποθέσουμε ότι υπάρχει στον ορίζοντα εξαγορά και ειδικά εκεί κάπου προς τα Βόρεια σύνορα της Ελλάδας και ανάπτυξη μεγάλου project που είναι ώριμο;