Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ

Τρικυμία στο Μαξίμου

Στη γαλάζια πολυκατοικία δεν σας κρύβω ότι επικρατεί τρικυμία εν κρανίω με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αν και επισήμως από το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν το παραδέχονται. Ειδικά η φωτογράφησή της με φόντο εκκλησιαστικές εικόνες δημιούργησε μέγα πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου καθότι γίνεται σαφές ότι η Καρυστιανού απλώνει τα δίχτυα της στο κοινό της ΝΔ που έχει υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα.

Από την άλλη μεριά υπάρχει ο φόβος ότι οι συνεχείς επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον της προσδίδουν στην κύρια Καρυστιανού ένα ειδικό βάρος και την συντηρούν στην επικαιρότητα. Problema μεγάλο δηλαδή την ώρα που οι δημοσκοπήσεις την δίνουν στη δεύτερη θέση. Ο Τσίπρας για παράδειγμα που είναι «μανούλα» σε κάτι τέτοια, το 'χει πιάσει το νόημα και δεν ασχολείται καθόλου μαζί της. Δεν αναφέρει ούτε καν το όνομά της αν και στην ομιλία του από την Θεσσαλονίκη το Σάββατο την κατέταξε εμμέσως πλην σαφώς στην άκρα δεξιά.

Κουίζ: Ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού;

Αν και μέχρι σήμερα, επισήμως κανείς εκδότης ή επιχειρηματίας δεν έχει δηλώσει καθαρά την προτίμησή του στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί ευρέως η πληροφορία ότι ένας εκδότης - επιχειρηματίας από τα παλιά που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φάση total reload, είναι δίπλα της. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει άριστες σχέσεις με την Ελλαδική Εκκλησία και με το Άγιο Όρος και επηρεάζει πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ. Πολλά σας είπα, μην σας δίνω και μασημένη τροφή.

Λευκή απεργία στο ΠΑΣΟΚ

Κάνω μια παρένθεση από το κόμμα Καρυστιανού που έχει γίνει πλέον talk of the town και μεταφέρω την προσοχή σας στο αγαπημένο μου ΠΑΣΟΚ όπου ο πρόεδρος Νίκος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Τα κορυφαία στελέχη τον έχουν εγκαταλείψει και τελούν υπό καθεστώς λευκής απεργίας. Μπορεί να μην τον αμφισβητούν ευθέως αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να βάλουν πλάτη και να ιδρώσουν τη φανέλα... Τα όργανα του κόμματος είναι ανύπαρκτα και ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπο να μαντρώσει στο ΠΑΣΟΚ τον Χαρίτση. Μου λένε μάλιστα ότι θα ανοίξει τις πόρτες (και μάλιστα χωρίς face control) σε όλους όσοι έφυγαν από την Χαριλάου Τρικούπη και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ που έφτασε θα τους δεχθεί όλους μου λένε. Δεν έχει κι άλλες επιλογές.

Ο Καραμανλής στην έδρα του... Καλαματιανού και ο «κυανόκρανος» Τασούλας

Θέλω να κυκλώσετε μια ημερομηνία που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Στις 2 Φεβρουαρίου θα έχουμε άλλη μία κοινή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή. Ο τελευταίος αναμένεται να βρεθεί στην έδρα του Καλαματιανού πολιτικού.

Ο Κώστας Καραμανλής με την ευκαιρία των εορτασμών της πολιούχου, της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου θα κατέβει προσκεκλημένος του Σαμαρά και όπως λένε οι πληροφορίες θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Καλαμάτας. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον η συνάντηση αυτή θα έχει προφανώς ένα ειδικό βάρος και γι’ αυτό όπως μαθαίνω ειδικό ρόλο έχει αναλάβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ο οποίος προγραμματίζει σειρά συναντήσεων με πρώην πρωθυπουργούς. Πριν λίγες ημέρες είδε τον Κώστα Καραμανλή και συζήτησαν για όλες τις πολιτικές εξελίξεις.

Σύντομα θα δει και τους: Αντώνη Σαμαρά, Γιώργο Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα. Ο Τασούλας αναλαμβάνει ρόλο ειδικού διαμεσολαβητή δηλαδή προκειμένου να κάνει το απαραίτητο μασάζ στους πρώην σε μια κρίσιμη περίοδο όπου τίθεται υπό αμφισβήτηση συνολικά το πολιτικό σύστημα και φουντώνει ένα επικίνδυνο αντισυστημικό μέτωπο. Ο Τασούλας σε ρόλο «κυανόκρανου» θα επιχειρήσει να τονίσει την ανάγκη να επιδείξουν όλοι την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Τα θαλάσσωσαν

Στην κυβέρνηση πάντως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να καίει καθώς φαίνεται ότι ανασχηματισμός δεν προβλέπεται αν δεν έλθει η επόμενη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως αυτό που καίει άμεσα είναι η ΑΑΔΕ που μαθαίνω ότι τα έκαναν θάλασσα με τον έλεγχο του ορκωτού ο οποίος παραιτήθηκε. Και τα έκαναν θάλασσα και σε επίπεδο ανακοινώσεων αλλά και ουσίας. Σε επίπεδο ανακοινώσεων διότι είπαν πράγματα που τους εκθέτουν και σε επίπεδο ουσίας γιατί χωρίς έλεγχο από ορκωτό θα παγώσει η ροή κοινοτικών κονδυλίων. Δηλαδή δόθηκε μια μάχη για να πληρωθούν, όπως πληρώθηκαν οι αγρότες και τώρα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί τεράστιο θέμα λόγω ερασιτεχνικών χειρισμών.

Την περασμένη Παρασκευή μαθαίνουμε ότι έγιναν προσπάθειες να μαζευτεί η κατάσταση και να δοθεί λύση αλλά ήταν ανεπιτυχείς. Γιατί δεν μπορείς να λούζεις τον ορκωτό , να μην του δίνεις στοιχεία και μετά να ψάχνεις να βρεις πως θα συνεχίσει τον έλεγχο που λες δημόσια ότι είναι προαιρετικός αλλά είναι στην πραγματικότητα υποχρεωτικός.

Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ

Η πρώτη τράπεζα που θα φαίνεται ότι θα ανακοινώσει αποτελέσματα για το 2025 αναμένεται να είναι η Πειραιώς η οποία είναι και η μόνη που έχει δημοσιεύσει οικονομικό ημερολόγιο. Ανεξάρτητα από αυτό όμως η Τράπεζα στις 5 Μαρτίου έχοντας δημοσιεύσει από τις 26 Φεβρουαρίου και τα αποτελέσματα θα πραγματοποιήσει road show στο Λονδίνο όπου θα παρουσιάσει και το επιχειρηματικό της σχέδιο. Το road show αναμένεται όπως μαθαίνουμε να το παρακολουθήσουν και δημοσιογράφοι κατά το πρότυπο της ΔΕΗ που επίσης την είχαν συνοδεύσει εκπρόσωποι των ΜΜΕ στην πρόσφατη παρουσίασή της στο Λονδίνο. Τελικά η ΔΕΗ άνοιξε δρόμους.

Το μπλέξιμο της Euronext

Η νέα Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ πλησιάζει και βλέπω το Euronext να αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν είναι και τόσο υγιεινός ο περίπατος στην Ελλάδα όπως πιθανά να νόμιζε. Και αυτό διότι ο δικηγόρος κ Δρούγκας γνωστός για τον ακτιβισμό του ήδη έχει κάνει τρεις δικαστικές προσφυγές για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη δημόσια πρόταση του Euronext αλλά και την αλλαγή διοίκησης. Αυτό που έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Δρούγκας έχει κάνει αίτημα να δοθούν τα έγγραφα που συνόδευσαν τις εγκρίσεις για τη δημόσια πρόταση του Euronext από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η τελευταία αρνείται να του τα χορηγήσει ισχυριζόμενη ότι είναι απόρρητα και το αν θα πάρει ή όχι θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Αν τα πάρει όμως δεν προβλέπω καλά ξεμπερδέματα για την Επιτροπή και κάποιους δικηγόρους που είχαν δώσει χαλαρά γνωμοδοτήσεις που να το πούμε κομψά είναι αμφίβολο αν πατούν στο θεσμικό πλαίσιο και το δεδικασμένο. Και το ζήτημα είναι ότι μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται και δικηγόροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία

Την περασμένη εβδομάδα σας λέγαμε για τα ζόρια που έχει η jumbo με τις πωλήσεις γενικώς και φαίνεται ότι τα πράγματα δύσκολα θα γίνουν καλύτερα. H Citigroup υποβάθμισε τη μετοχή και υπήρξαν έντονες ρευστοποιήσεις γεγονός που έχει το ενδιαφέρον του όπως είναι ενδιαφέρον ότι κάποιες ελληνικές χρηματιστηριακές συνεχίζουν να διατηρούν συστάσεις αγοράς αν και ψάχνουμε να δούμε αν έδωσαν ποτέ συστάσεις πώλησης αλλά δεν το βρίσκουμε ( αυτή η κωμωδία πρέπει κάποτε να τελειώσει και να έχουμε αναλύσεις για δημόσιες σχέσεις και έσοδα για τις χρηματιστηριακές) και ούτε πρόκειται να το βρούμε. Έχω την αίσθηση ότι η Citi επειδή δεν είναι ένας τυχαίος οίκος όταν κάνει εκτιμήσεις έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό της.

Όπως για παράδειγμα ότι η μονοκρατορία Jumboστην Ελλάδα μπορεί να τελειώσει από την είσοδο σε Ελλάδα και Βουλγαρία της ολλανδικής αλυσίδαςhard discount Action αλλά και την παρουσία της Trendyall στη Ρουμανία. Ούτε ψύλλος στον κόρφο του Απόστολου Βακάκη δεδομένου ότι για παράδειγμα η Action είναι πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από την ελληνική εταιρία και τα καταστήματά της σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν τσαντίρι.

Το ξαφνικό ξύπνημα και οι κινήσεις του ποδαριού

Έτσι ξαφνικά την περασμένη Παρασκευή ξύπνησε η μετοχή της Fais Group και μάλιστα με αυξημένο όγκο συναλλαγών σε σχέση με το μέσο όρο που πραγματοποιεί. Βέβαια αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα αν κάποιος αναλογιστεί την κατρακύλα της από την ημέρα που μπήκε στο Χρηματιστήριο όπου προφανώς υπερτιμήθηκε από τους αναδόχους για λόγους που είχαν να κάνουν με τις προμήθειες, την ανάγκη να πληρωθούν δάνεια αλλά και να κάνουν ταμείο οι βασικοί μέτοχοι για να καλυφθούν και δικές τους υποχρεώσεις.

Με αυτά θα ασχοληθούμε αναλυτικά προσεχώς αλλά προς το παρόν επισημαίνουμε ότι τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που έχουν γίνει γνστά δεν συνηγορούν σε ενθουσιασμό. Πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα ότι ανακοινώνονται συνεχώς μετασχηματισμοί σε επίπεδο ομίλου οι οποίοι στη συνέχεια ανακαλούνται ή τροποποιούνται. Και αυτό αν μη τι άλλο δεν δείχνει τάξη, οργάνωση και σοβαρότητα αλλά παραπέμπει σε διοίκηση του … ποδαριού.

Το ράλι του χαλκού και ο όμιλος Βιοχάλκο

Τελικά οι τιμές του χαλκού κάνουν καλό στον όμιλο Βιοχάλκο του οποίου οι μετοχές καλπάζουν τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά και στο τελευταίο τρίμηνο έχουν ενισχυθεί κατά 25% με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για συνέχιση της ανόδου εντός του 2026. Τι σημαίνει αυτό; Ακόμα και με το ίδιο και χαμηλότερο περιθώριο κέρδους η κερδοφορία θα αυξηθεί κατακόρυφα ακόμα και αν οι πωλήσεις μείνουν στάσιμες από πλευράς όγκου καθώς θα εκτιναχθούν από πλευράς αξίας πωλήσεων. Έτσι οι επενδυτές αναμένουν ότι τα κέρδη ειδικά για τη χρήση του 2025 θα είναι απρόσμενα καλά λόγω των αποθεμάτων που είχαν οι εταιρίες. Βέβαια αυτό συμβαίνει στην άνοδο αλλά οι επιπτώσεις είναι ακριβώς αντίστροφες και στην πτώση. Και παρά τις προβλέψεις για συνέχιση της ανόδου έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς μέτρα πρόληψης έχει λάβει ο όμιλος με τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία που υπάρχουν.

Turnaround story

Η ΕΚΤΕΡ αποτελεί μια ακόμα περίπτωση εταιρίας που από τα αζήτητα έχει αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον καθώς και νοικοκυρεύτηκε και οδεύει προς την απόκτηση πτυχίου Α τάξης που θα τη βάλει στα μεγάλα σαλόνια των κατασκευαστικών εταιριών όπου έχουν απομείνει λίγες εταιρίες λόγω συγκέντρωσης και λόγω καταρρεύσεων. Η απόκτηση ενός ακόμα έργου από την Orilina για την κατασκευή κατοικιών στο Ελληνικό δείχνει ότι η εταιρία τουλάχιστον στο οικιστικό κομμάτι έχει μεγάλη δυναμική. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναμένουμε και τις οικονομικές επιδόσεις του 2025 για να διαπιστωθεί και η αποδοτικότητα των έργων που αναλαμβάνει αν και το πλεονέκτημά της είναι ότι στο εξάμηνο της περυσινής όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είχε αρνητικό καθαρό δανεισμό με ότι θετικό μπορεί να σημαίνει αυτό για μια κατασκευαστική εταιρία.

Η πρόταση και τα ενδεχόμενα

Δεν έχουμε λάβει πρόταση εξαγοράς δήλωσαν οι μέτοχοι της Euroxx χρηματιστηριακής που χωρίς αμφιβολία είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματιστηριακή εταιρία με διαφορά απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα. Και είναι λογική μια τέτοια απάντηση όταν δεν έχει κλείσει η δουλειά. Εμείς πάντως θα επισημάνουμε ότι για τη Euroxx υπάρχει ενδιαφέρον όχι από μια τράπεζα αλλά από δύο και δεν είμαστε σίγουροι που θα καθίσει η μπίλια. Επίσης για να υπάρξει πώληση μιας εταιρίας θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι βασικοί μέτοχοι. Και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι μεγαλομέτοχοι της εταιρίας βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή. Άλλωστε πέρυσι υπήρχαν κάποια τζαρτζαρίσματα με αφορμή τη πώληση του ποσοστού ενός μετόχου που αποχώρησε καθώς η μια πλευρά αντιλήφθηκε ότι η άλλη ήθελε να πάρει όλο το ποσοστό και όχι αυτό να μοιραστεί. Τελικά μοιράστηκε αλλά η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται και τόσο εύκολα μετά από τέτοια περιστατικά.

Διάτρητες οικονομικές καταστάσεις χρηματιστηριακής

Μιας και ο λόγος για χρηματιστηριακές εταιρίες είδα στο ΓΕΜΗ τις οικονομικές καταστάσεις του 2024 της Axon Χρηματιστηριακή όπου ο ορκωτός ελεγκτής διατυπώνει αδυναμία έκφρασης γνώμης. Αυτό για όσους ξέρουν από ελεγκτική σημαίνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι διάτρητες. Την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι η εταιρία για το 2025 άλλαξε ορκωτό γιατί προφανώς ο προηγούμενος δεν της έκανε αφού δεν έβαζε υπογραφή ότι όλα καλώς έχουν. Ο νέος ορκωτός αν δεν κάνουμε λάθος έχει κάποια θέματα και ο ίδιος.

Κατά τα λοιπά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι κέρβεροι σε ότι αφορά στον έλεγχο των χρηματιστηριακών εταιριών και αναρωτιόμαστε πως εννοούν τον έλεγχο όταν σε μια χρηματιστηριακή όχι σε μια τυχαία εταιρία ένας ορκωτός δηλώνει ότι αυτά που έχουν οι οικονομικές καταστάσεις δεν ξέρει αν είναι πραγματικά. Είναι και αυτό σημείο των καιρών αλλά δεν θα απορούμε αν οτιδήποτε συμβεί και μετά θα πέφτουν οι ελέγχοντες από τα σύννεφα. Για την ιστορία από τα όσα αναφέρει ο ορκωτός επισημαίνουμε ότι απαιτήσεις άνω των 3,4 εκ ευρώ είναι επισφαλείς και δεν υπάρχουν ούτε καν ένδικα μέσα για μια εταιρία με κεφάλαια κατά δήλωσή της 870 χιλιάδες ευρώ. συγχαρητήρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μπορεί και χειρότερα;