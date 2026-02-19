Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Οι δικαιούχοι

Όλα δείχνουν πως θα δοθεί τελικά το «πράσινο φως» για το έκτακτο επίδομα ενόψει Πάσχα, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει παροχή χρημάτων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον επιβεβαιωθούν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν μόλις η Eurostat επικυρώσει το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου έτους, δηλαδή λίγο πριν την πασχαλινή περίοδο.

Το επίδομα αναμένεται να δοθεί μέσα στον Απρίλιο, με ποσά που εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 200 και 250 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση σχεδιάζεται να κατευθυνθεί κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα, βασικοί αποδέκτες θα είναι:

Χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν πλήρη αύξηση στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής του 2026 λόγω προσωπικής διαφοράς.

με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ, οι οποίοι δεν έλαβαν πλήρη αύξηση στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής του 2026 λόγω προσωπικής διαφοράς. Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος , για τους οποίους προβλέπεται προσαύξηση στο διπλάσιο του μηνιαίου ποσού που λαμβάνουν.

, για τους οποίους προβλέπεται προσαύξηση στο διπλάσιο του μηνιαίου ποσού που λαμβάνουν. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οικογένειες με παιδιά , οι οποίες θα λάβουν μία επιπλέον δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21.

, οι οποίες θα λάβουν μία επιπλέον δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21. Βασικό κριτήριο θα είναι το οικογενειακό εισόδημα που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10.500 ευρώ ετησίως.

που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10.500 ευρώ ετησίως. Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για χρονικό διάστημα 12-24 μηνών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα και έχουν ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

