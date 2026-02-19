Επίδομα 200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ - Ποιοι το δικαιούνται

Επίδομα αεροθεραπείας ύψους 200 ευρώ δίνει ο ΕΟΠΥΥ και αφορά ασφαλισμένους που πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου και το επίδομα απευθύνεται κυρίως σε άτομα με χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού και πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω.

Μεταξύ των ενδεικτικών παθήσεων περιλαμβάνονται η παλαιά φυματίωση, ο καρκίνος του πνεύμονα, η πνευμονοκονίωση, η κυστική ίνωση και η ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση.

Δικαιούχοι είναι επίσης ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διήθηση, καθώς και μεταμοσχευμένοι νεφρού, ήπατος, πνεύμονα ή καρδιάς.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση είτε με φυσική παρουσία στις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στην ηλεκτρονική διαδικασία επιλέγεται η ενότητα «Ατομικά αιτήματα παροχών» και στη συνέχεια «Αεροθεραπεία».

Για την υποβολή απαιτούνται:

Κωδικοί Taxisnet

Ηλεκτρονικά δικαιολογητικά

IBAN τραπεζικού λογαριασμού (με τον αιτούντα δικαιούχο ή συνδικαιούχο)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Τα δικαιολογητικά

Για την καταβολή του ποσού απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει το ίδιο επίδομα από άλλον φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί για περισσότερες από 46 ημέρες στο διάστημα 1/6–31/8.

Ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί τη συγκεκριμένη πάθηση και τη συνέχιση της θεραπείας.

Απόφαση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας επιτροπής που βεβαιώνει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Για μεταμοσχευμένους, αρκεί σχετική πιστοποίηση όπου προκύπτει σαφώς το ποσοστό αναπηρίας και η πράξη μεταμόσχευσης.

