ΔΥΠΑ: Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες – Σε ποιους απευθύνεται

Επίδομα 200 ευρώ μπορούν να λάβουν οι μακροχρόνια άνεργοι από τη ΔΥΠΑ.

Το επίδομα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών ενώ για την παροχή του προβλέπονται αυστηρά ηλικιακά, εισοδηματικά και χρονικά κριτήρια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα μπορούν να πάρουν Έλληνες πολίτες, αλλά και πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ. Καταβάλλεται για 12 μήνες σε άτομα που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα κριτήρια

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μεταξύ 20 και 66 ετών. Ως ημερομηνία αναφοράς για τη συμπλήρωση του 20ού ή του 66ου έτους λαμβάνεται η ημερομηνία γέννησης, ενώ καθοριστικός χρόνος για τη συνδρομή της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Παράλληλα οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 12 μήνες τακτικής επιδότησης ανεργίας, ακόμη και αν αυτή έχει δοθεί τμηματικά. Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη της επιδότησης.

Οι επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης, βάσει του άρθρου 20 του ν.δ. 2961/54, που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνη αδιάλειπτη εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τη λήξη της επιδότησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση του 12μηνου.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν εγκριτική απόφαση επιδότησης διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος.

Ο αιτών θα πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρών ανέργων για συνεχόμενο διάστημα 12 μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Παράλληλα, το ετήσιο οικογειακό εισόδημα του αιτούντα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ με το όριο να προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ως ανήλικο θεωρείται κάθε παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για παράδειγμα, δικαιούχος με δύο ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 11.172,16 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων απόλυσης.

Σημειώνεται ότι στο εισόδημα δεν συνυπολογίζονται τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας αλλά και το ίδιο το επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Για άγαμους ενήλικες ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Το επίδομα καταβάλλεται προσωπικά στον δικαιούχο για όσο διάστημα παραμένει άνεργος, χωρίς να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Η παροχή είναι προσωποπαγής, δεν προσαυξάνεται και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.