Αυξήθηκε το επίδομα ασθένειας - Πόσα χρήματα θα παίρνουν πλέον οι εργαζόμενοι

Αύξηση της τάξης του 2,4% σημειώθηκε στο επίδομα ασθένειας που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ, για παροχές που υπολογίζονται με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Έτσι, με τα νέα δεδομένα, το ημερήσιο επίδομα ασθένειας ανέρχεται στα 18,61 ευρώ για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαπενθημέρου φτάνει έως τα 34,20 ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο όριο καταβολής.

Οι δικαιούχοι

Το επίδομα χορηγείται σε μισθωτούς ασφαλισμένους που αδυνατούν να εργαστούν λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της νομοθεσίας. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ιατρική γνωμάτευση, η πιστοποίηση ανικανότητας προς εργασία και η βεβαίωση αποχής από την εργασία από τον εργοδότη, ενώ η αναρρωτική άδεια πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.

Για τις τρεις πρώτες ημέρες ασθένειας δεν καταβάλλεται επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ. Σε αυτό το διάστημα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το μισό ημερομίσθιο ή τον μισό μισθό, με τις ασφαλιστικές εισφορές να συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά.

Από την τέταρτη ημέρα της αναρρωτικής άδειας και μετά, το επίδομα καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ. Ο εργοδότης, όπου προβλέπεται, καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος. Για εργαζόμενους με προϋπηρεσία έως ένα έτος, η υποχρέωση αυτή ισχύει έως 13 ημέρες, ενώ για όσους έχουν προϋπηρεσία άνω του ενός έτους επεκτείνεται έως 26 ημέρες ή έναν μήνα.

