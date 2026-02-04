Επίδομα 500 ευρώ χορηγεί ο δήμος Μεσολογγίου σε γιατρούς

Επίδομα ύψους 500 ευρώ αποφάσισε να χορηγήσει σε γιατρούς που θα επιλέξουν να εργαστούν στο Μεσολόγγι, ο δήμος της πόλης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Σπύρο Διαμαντόπουλο, στόχος του μέτρου είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του τοπικού νοσοκομείου και η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

Σε συνέντευξή του στον Alpha, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη γιατρών στη λειτουργία του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη στήριξη της δημόσιας υγείας.

Όπως σημείωσε, η οικονομική αυτή ενίσχυση φιλοδοξεί να καταστήσει την περιοχή πιο ελκυστική για τους γιατρούς, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης περίθαλψης προς τους κατοίκους του Μεσολόγγι.

