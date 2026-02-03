Τα επιδόματα που δικαιούνται οι νέοι από το κράτος

Στην ανακούφιση των νέων στοχεύουν ορισμένα επιδόματα και προγράμματα στήριξης, που αφορούν στην εκπαίδευση, τη στέγαση και την εργασία.

Αναλυτικά τα επιδόματα για τους νέους

Youth Pass

Το Youth Pass απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ετησίως, σε ψηφιακή μορφή.

Βασικά κριτήρια:

Ηλικία 18 ή 19 ετών κατά το έτος αίτησης

Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Δεν απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια

Το ποσό χρησιμοποιείται για πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές υπηρεσίες, μέσω ψηφιακής κάρτας.

Νεανική επιχειρηματικότητα

Τα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας στοχεύουν στη στήριξη νέων που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, με επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και 17.500 ευρώ.

Βασικά κριτήρια:

Ηλικία 18 έως 29 ετών

Κατάσταση άνεργου ή εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (ανά πρόγραμμα)

Μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν την ένταξη

Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου

Η ενίσχυση καταβάλλεται συνήθως σε δόσεις, μετά την έναρξη της επιχείρησης.

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» αφορά νέους ιδιοκτήτες κατοικιών και επιδοτεί ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση έως 22.500 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης που μπορεί να φτάσει το 75%.

Βασικά κριτήρια:

Ηλικία 18 έως 39 ετών

Ιδιοκτησία και ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας

Τήρηση εισοδηματικών ορίων

Ακίνητο που πληροί τις ενεργειακές προϋποθέσεις του προγράμματος

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων είναι έως 30 Απριλίου 2026.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα στηρίζει φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, προσφέροντας 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Βασικά κριτήρια:

Φοίτηση σε ΑΕΙ ή ΣΑΕΚ

Σπουδές σε πόλη διαφορετική από την κύρια κατοικία της οικογένειας

Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα φοιτητή ή γονέα

Τήρηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

