Κακοκαιρία Byron: Το Newsbomb στη Νέα Πέραμο - Δρόμοι ποτάμια, κινδύνευσαν άνθρωποι

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Μεγάλα προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία Byron στη Νέα Πέραμο, με τους δρόμους να έχουν γίνει «ποτάμια» και οι άνθρωποι να κινδύνευσαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Το Newsbomb βρέθηκε στο σημείο και μίλησε με κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι περιγράφουν τα όσα έζησαν. «Το νερό ήταν τόσο υψηλό που περνούσε δύο μέτρα πάνω από την γέφυρα», εξηγεί ένας κάτοικος, ενώ δείχνει έναν δρόμο, ο οποίος έχει πέσει από τις βροχοπτώσεις.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κάτοικος, τελευταία φορά είχε γίνει κάτι παρόμοιο και το 2007.

Δείτε το βίντεο:

Μιλώντας στο Newsbomb, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγάρων, Δημήτρης Βόρδος, είπε: «Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο γεγονός. Είχαμε μια πολύ μεγάλη καταιγίδα. Έπεσαν περίπου 260 τόνοι βροχής μέσα στις τελευταίες 18 ώρες. Παρόλο που η περιοχή έχει υποστεί και άλλες μεγάλες καταστροφές, η συγκεκριμένη ήταν κάτι το ασύλληπτο».

Δείτε φωτογραφίες του Newsbomb από το σημείο:

Συνεχίζοντας, περιέγραψε τις καταστροφές που υπέστη η περιοχή: «Πλημμύρισαν ρέματα, σπίτια και υπόγεια. Περίπου στις 30 αντλήσεις έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσα στην πόλη της Νέας Περάμου. Έχουμε καταστροφές στο δίκτυο, κυρίως στο ημιορεινό, όπου έχουν καταστραφεί πολλοί δρόμοι».

Εξήγησε επίσης πώς υπήρξε και ένα άσχημο περιστατικό: «Το βράδυ, μια γυναίκα κόντεψε να πνιγεί σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει. Προσπαθούσαμε με την Τροχαία να τον αποκόψουμε. Η γυναίκα ήταν σε εταιρεία και δούλευε και βρέθηκε με το αυτοκίνητό της σε ένα σημείο όπου το νερό είχε φτάσει σε ύψος 1.5 μέτρου, χωρίς να το αντιληφθεί. Ευτυχώς, η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά και την απεγκλώβισε».

Δείτε το βίντεο:

