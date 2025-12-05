Κακοκαιρία Byron: Εντυπωσιακό βίντεο από τη χιονόπτωση σε δάσος της Μηλιάς Μετσόβου

Η πορεία της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

Newsbomb

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας Byron σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η εξασθένηση των έντονων φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12).

Στην Αττική οι βροχές θα έχουν σταματήσει έως το βράδυ της Παρασκευής (5/12), όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε σχετική του ανάρτηση στο Facebook.

Ο ίδιος αναφέρει τις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου:

  • Πιερία
  • Ημαθία
  • Θεσσαλία
  • Σποράδες
  • Φθιώτιδα
  • Ανατολικό Αιγαίο
  • Δωδεκάνησα

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία Byron «από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει».

Χιόνια στο Μέτσοβο

Η κακοκαιρία Byron έφερε χιόνια στην Ήπειρο, Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece από τη χιονόπτωση σε δάσος πάνω από την Μηλιά Μετσόβου.

Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 05/12 στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

