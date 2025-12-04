Κακοκαιρία Byron - Λακωνία - Εγκλωβίστηκαν κάτοικοι, έκλεισαν δρόμοι και αποκλείστηκαν χωριά

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το ισχυρό κύμα της κακοκαιρίας Byron στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» τον νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης- Γυθείου, Γυθείου- Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Διαβάστε επίσης