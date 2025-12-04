Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ

Προβλήματα και στο πολιτικό σκηνικό έφερε η κακοκαιρία Byron.

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.

