Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ
Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Αθήνα προκάλεσαν την αναβολή της συνάντησης του πρωθυπουργού με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος
Προβλήματα και στο πολιτικό σκηνικό έφερε η κακοκαιρία Byron.
Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η αποψινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας της Επιτροπής Οικονομικών δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν.
