Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση επιφυλακής το Πυροσβεστικό Σώμα και Ένοπλες Δυνάμεις

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση επιφυλακής το Πυροσβεστικό Σώμα και Ένοπλες Δυνάμεις
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας "BYRON" που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.
  • Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έκκληση Κεφαλογιάννη στους πολίτες για αυξημένη προσοχή το επόμενο διήμερο

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε σε δήλωσή του πως «από χθες, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πριν λίγο συγκάλεσα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα υπουργεία, Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.

Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Θερμά παρακαλώ όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ, ώστε όπου εμφανίζονται τοπικά φαινόμενα να ενημερώνουν άμεσα και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».

https://www.instagram.com/reel/DR2Qfkgj-xs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Επαναφορά της θανατικής ποινής στη Μπουρκίνα Φάσο - Η τελευταία εκτέλεση σημειώθηκε το 1988

19:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θλάση στη γάμπα ο «Greek Freak» - Το διάστημα που θα μείνει εκτός παρκέ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δέντρο έπεσε σε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου - Τσίπρα: Τα θέματα συζήτησης και το δώρο του πρώην πρωθυπουργού

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, έκλεισε ξανά των Ευζώνων

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας, Ηρακλής – Παναιτωλικός 0-0: «Αγκάλιασε» την πρόκριση η ομάδα του Αγρινίου

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Θα κυκλοφορήσουν κανονικά την Παρασκευή - Αναστέλλεται η 24ωρη παράταση της απεργίας

19:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα των Νταλάρα και Παπακωνσταντίνου

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Τι θα γίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες την Παρασκευή

19:07LIFESTYLE

Από την Κλαυδία στο «GNTM» και τον «Άγιο Έρωτα» - Τι αναζήτησε στη Google το κοινό

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Νίκολιτς παρηγόρησε τον τραυματία Οντουμπάτζο – Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες (video)

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι πληρωμές προς τους αγρότες για το 2025 – €600.000 περισσότερα από το 2024 (Πίνακες)

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 στην Αττική

18:52ΕΛΛΑΔΑ

45 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας - Χάρτης Meteo

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πιθανή αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση επιφυλακής το Πυροσβεστικό Σώμα – Έκκληση Κεφαλογιάννη στους πολίτες για αυξημένη προσοχή

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκασαν» φρεάτια από τη βροχή στην Καλλιθέα - Βίντεο

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατάθεση Χρήστου Μαγειρία στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση,

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δέντρο έπεσε σε δύο αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Αθήνα: Προβλήματα στους δρόμους - Πού βρέχει περισσότερο - Χάρτης

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες Αποκάλυψης με χειμάρρους στο Μοναστηράκι

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Θα κυκλοφορήσουν κανονικά την Παρασκευή - Αναστέλλεται η 24ωρη παράταση της απεργίας

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 στην Αττική

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Πιθανή αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή - «Η ασφάλεια των παιδιών μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» το μήνυμα Χαρδαλιά

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ισχυρός πυρήνας καταιγίδας στη Δυτική Αττική - Στο «κόκκινο» 7 περιοχές τις επόμενες ώρες

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για να «γιορτάσει» τα Χριστούγεννα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: «Λειτούργησα ενστικτωδώς δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο» - λέει ο νεαρός που έπιασε το τιμόνι όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Λίμνη η Πειραιώς, μεγάλος κίνδυνος για τους οδηγούς - Αποκλειστικά βίντεο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ