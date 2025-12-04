«Έσκασαν» φρεάτια από τη βροχή στην Καλλιθέα - Βίντεο
Σημαντικά προβλήματα από την κακοκαιρία Byron στην Αττική
Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην Καλλιθέα εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, η οποία έφερε μεγάλα ύψη βροχής στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (04/12).
Βίντεο που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν φρεάτια που είχαν «σκάσει» από τη μεγάλο όγκο υδάτων, και είχαν δημιουργήσει «πίδακες» νερού στους δρόμους.
Οι χρήστες των social media ανέφεραν ότι το συγκλονιστικό «θέαμα» προκλήθηκε έπειτα από 40 λεπτά βροχής, ενώ υπήρξαν και άλλα φρεάτια που έγιναν «συντριβάνια».
