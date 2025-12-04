Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Χίο, Σάμο και Δωδεκάνησα

Προειδοποιητικό μήνυμα του «112» εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron απέστειλε πριν από λίγο η Πολιτική Προστασία με παραλήπτες τους κατοίκους στη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

