Kακοκαιρία Byron: Σε Λακωνία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχή έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης
Νοτιοανατολική Πελοπόννησος, Αττική και Πιερία δέχθηκαν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά την πρώτη μέρα της επέλασης της κακοκαιρίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη χώρα με τεράστιες ποσότητες νερού να έχουν «πνίξει» πολλές περιοχές.
Νοτιοανατολική Πελοπόννησος, Αττική και Πιερία χτυπήθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, όπως προκύπτει από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.
Έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.
Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Γκάζι με 62 mm.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»
08:56 ∙ WHAT THE FACT