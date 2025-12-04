Kακοκαιρία Byron: Σε Λακωνία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχή έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη χώρα με τεράστιες ποσότητες νερού να έχουν «πνίξει» πολλές περιοχές.

Νοτιοανατολική Πελοπόννησος, Αττική και Πιερία χτυπήθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, όπως προκύπτει από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στο Γκάζι με 62 mm.