Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο
Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε και στο Παλαιό Φάληρο η ισχυρή καταιγίδα που σαρώνει την Αττική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν και στο Παλαιό Φάληρο εξαιτίας του περάσματος της κακοκαιρίας Byron.
Στην οδό Πρωτέως δέντρο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.
Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από το σημείο:
Στο σημείο βρίσκονται ψηλά πεύκα τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»
08:56 ∙ WHAT THE FACT