Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

Το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν και στο Παλαιό Φάληρο εξαιτίας του περάσματος της κακοκαιρίας Byron.

Στην οδό Πρωτέως δέντρο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από το σημείο:

Στο σημείο βρίσκονται ψηλά πεύκα τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια.