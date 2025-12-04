Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά

Σε νέα ανάρτηση για την πορεία της κακοκαιρίας Byron προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς το βράδυ της Πέμπτης (4/12).

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι οι πυρήνες καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το Αιγαίο κινούνται προς τα βόρεια, ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής, περίπου στις 2:00 π.μ. αναμένεται μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων νότια της Αττικής και των Κυκλάδων.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στη Νότια Κρήτη, βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων.

«Μπαράζ» 112 σε Θεσσαλία, Εύβοια και Νησιά του Αιγαίου

Σε κλοιό κακοκαιρίας είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Μαγνησία, τη Λάρισα και τις Σποράδες να είναι κάποιες από αυτές.

Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 24ωρο.

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», καταλήγει το μήνυμα που εστάλη σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025



Μήνυμα 112 απέστειλε το βράδυ της Πέμπτης η Πολιτική Προστασία και στους κατοίκους της Εύβοιας, των Δωδεκανήσων της Χίου και της Σάμου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες #Χίου #Σάμου #Ικαρίας και #Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025



