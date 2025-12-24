Τροχαίο στον Άλιμο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα- Τραυματίστηκε μία γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στον Άλιμο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 31χρονος οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο εμπορικού καταστήματος, όπου τραυματίστηκε ελαφρά μία εργαζόμενη.

Σύμφωνα με την τροχαία, διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.