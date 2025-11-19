Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αλλάζει όψη: €2.500.000 για ενεργειακή αναβάθμιση

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση ύψους 2.500.000 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021 – 2025 του υπουργείου.

Αντικατάσταση κουφωμάτων υψηλής απόδοσης

Το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ προορίζεται για την αντικατάσταση όλων των παλαιών κουφωμάτων στα κτήρια του Πανεπιστημίου με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών. Το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων στοιχείων, την τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου και την αποκατάσταση των σχετικών επιφανειών.

Πολλαπλά οφέλη

Ο βασικός στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΠΑΔΑ. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση αναμένεται να επιφέρει:

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη.

Βελτίωση της θερμικής και ακουστικής άνεσης σε αίθουσες και χώρους εργασίας.

Ενίσχυση της ασφάλειας, της αισθητικής και της λειτουργικότητας των κτηριακών υποδομών.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3.8 του ΤΠΑ, ο οποίος αφορά τον εκσυγχρονισμό υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με τελικό σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η υλοποίηση της διαδικασίας θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

