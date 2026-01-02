Πάτρα: Συνελήφθη 19χρονος που επιτέθηκε στον 12χρονο
Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα
Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 19χρονου που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε έναν 12χρονο, την Πρωτοχρονιά στην περιοχή του Ρίου, προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.
Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Υπενθυμίζεται ότι η καταγγελία έγινε στις Αρχές από τη μητέρα του 12χρονου και σύμφωνα με την οποία ο γιος της δέχθηκε σωματική βία από τον 19χρονο κι ενώ βρισκόταν σε κατάστημα.
