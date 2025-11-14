Με κεντρικό μήνυμα: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους» η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε την Τετάρτη το απόγευμα, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, τους άξονες του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Ψηφιακό Σχολείο, δημιουργεί ισότητα ευκαιριών. Αυτή επιδιώκουμε με όλες τις δράσεις και όλα τα σύγχρονα εργαλεία που εντάσσουμε στην Εκπαίδευση. Ώστε κάθε παιδί, όπου κι αν βρίσκεται, σε όποιο σχολείο κι αν φοιτά να απολαμβάνει τις ίδιες παροχές από την Πολιτεία. Εξηγώ τί εννοώ ισότητα ευκαιριών και μέσα από το Ψηφιακό Σχολείο. Κάθε παιδί, όπου κι αν ξεκίνησε, δικαιούται να αναδείξει τα ταλέντα του και να προοδεύσει. Οι ευκαιρίες δεν αρκούν όταν οι αφετηρίες άνισες. Επενδύουμε ως Κυβέρνηση σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που μειώνει τα εμπόδια, στηρίζει όσους το χρειάζονται, δίνει περισσότερες επιλογές. Φροντίζει με συνέπεια για την επιμόρφωση και τη στήριξη των εκπαιδευτικών, για τη βελτίωση των υποδομών, για την ανάδειξη της εκπαίδευσης και της μόρφωσης σε αυτό που πραγματικά είναι: ο πιο ουσιαστικός κοινωνικός ανελκυστήρας. Για εμάς, το Ψηφιακό Σχολείο δεν σηματοδοτεί περιορισμό της ανθρώπινης φύσης της Εκπαίδευσης. Η τεχνολογία υπηρετεί τη γνώση και όχι το αντίστροφο», τόνισε η Υπουργός Παιδείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, o οποίος χαρακτήρισε το Ψηφιακό Σχολείο ως σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, ύψους 542 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η Παιδεία είναι η πιο ουσιαστική μορφή ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στοχεύουν σε μια εκπαίδευση πιο σύγχρονη, δίκαιη και προσβάσιμη, για κάθε παιδί, για κάθε οικογένεια, για κάθε εκπαιδευτικό, όπου κι αν ζουν. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη- απάντηση για το ποιοί και πόσοι ωφελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη ότι το ΤΑΑ δεν είναι απλώς ένα οικονομικό εργαλείο, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής».

Ήδη, το Ψηφιακό Σχολείο υποστηρίζει χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, ενώ εντάσσονται σε αυτό και νέες, καινοτόμες δράσεις ψηφιακής μετάβασης όπως τα 13 Κέντρα Καινοτομίας τα οποία, όπως η ανακοίνωσε η Υπουργός έχουν ιδρυθεί σε κάθε Περιφέρεια. Τα 13 Κέντρα Καινοτομίας – τα οποία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από τον Δεκέμβριο του 2025 – στοχεύουν στην ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης που παράγεται στα Πανεπιστήμια.

Στην συνέχεια της εκδήλωσης, η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε, εκτενώς, και τα υπόλοιπα ψηφιακά έργα και προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση και υλοποιούνται ήδη ή προγραμματίζονται για το άμεσο μέλλον:

Ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου με επιπλέον μαθήματα, ώρες διδασκαλίας και εκπαιδευτικούς.

Ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου με Καινοτόμα Εργαλεία (3D ολογράμματα, ψηφιακοί βοηθοί μάθησης με ΤΝ, ηλεκτρονικά και ακουστικά βιβλία – ebooks & audiobooks— ενίσχυση εργαστηρίων δεξιοτήτων και ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ., καθώς και υποστηρικτικό υλικό για γονείς.

900 νέοι διαδραστικοί πίνακες θα τοποθετηθούν στα σχολεία έως το καλοκαίρι. Ήδη σε 6.899 σχολεία η διδασκαλία υποστηρίζεται από 36.264 διαδραστικά συστήματα.

121 σετ ρομποτικής και STEM βρίσκονται ήδη σε 11.146 σχολεία.

887 βοηθήματα για μαθητές με αναπηρία σε 455 σχολεία ειδικής αγωγής.

Επιμόρφωση 155.000 εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε επίσης το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools», που θα εφαρμοστεί σε 20 Λύκεια, σε συνεργασία με την OpenAI, το Ίδρυμα Ωνάση και τον οργανισμό «The Tipping Point in Education», προσφέροντας ασφαλή και δημιουργική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως τόνισε η Υπουργός «η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι υπόθεση μηχανών. Είναι ένα ταξίδι συνεργασίας, γνώσης και εμπιστοσύνης που χτίζει μια Ελλάδα όπου κανένα παιδί δεν μένει πίσω. Ο εκπαιδευτικός παραμένει σταθερά ο πυρήνας της μάθησης, ο οδηγός που δείχνει στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπευθυνότητα χωρίς να χάνουν τις σημαντικές άλλες δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία, η κριτική σκέψη.»

Τη σημασία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ως ανοιχτού, προσβάσιμου, δωρεάν εργαλείου για όλους, ανέδειξαν μέσα από τη συζήτησή τους καθηγητές που διδάσκουν ψηφιακά και μαθητές και μαθήτριες του ΕΠΑΛ Περάματος που το χρησιμοποιούν, καθώς και φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας η οποία αξιοποίησε τις δυνατότητες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο.

Εξάλλου, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε απευθείας σύνδεση με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και την ομάδα ρομποτικής του σχολείου η οποία παρουσίασε το ρομποτικό βοηθό αγορών που έχουν κατασκευάσει για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης στην καθημερινή τους λειτουργικότητα και συγκεκριμένα στα ψώνια στο σούπερ μάρκετ.

Η Υπουργός, τέλος συζήτησε ζωντανά με Πρόεδρο του ΙΕΠ, Σπύρο Δουκάκη και την επιμορφώτρια του ΙΕΠ, Χαρά Μπούτα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ψηφιακά εργαλεία.

Στην εκδήλωση του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παραβρέθηκαν επίσης: ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και οι Βουλευτές: Α' Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, Β' Πειραιά Μιχάλης Λιβανός, Άρτας Γιώργος Στύλιος, Κεφαλληνίας Παναγής Καππάτος, Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς και Μάνος Κόνσολας, Ημαθίας Στέλλα Αραμπατζή, Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος και Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Καρδίτσας, Γιώργος Κωτσός, η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Όλγα Καφετζοπούλου, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σπύρος Δουκάκης, οι Πρυτάνεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης, Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος, ΠΑΔΑ, Παναγιώτης Καλδής, Χαροκοπείου, Γιώργος Δεδούσης, ΑΣΚΤ,Ερατώ Χατζησάββα, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου καθώς επίσης και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και στελέχη της εκπαίδευσης.

