Υπουργείο Παιδείας: Ξεκινά η νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.), που υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Οι νέες ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τι ρυθμίζει η υπουργική απόφαση

Η Υπουργική Απόφαση θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο και ψηφιακά υποστηριζόμενο πλαίσιο, ρυθμίζοντας αναλυτικά:

Τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου γνωστικών αντικειμένων .

Την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων κάθε Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής.

Τη διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων , η οποία θα γίνεται με χρήση συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης .

Τον τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων .

Τον έλεγχο νομιμότητας της συνολικής διαδικασίας.

Στόχοι του νέου πλαισίου

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής αξιοπιστίας των κρίσεων στα Α.Ε.Ι. μέσω της προώθησης της:

Διαφάνειας Αξιοκρατίας Αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμού της διοικητικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε: «Με τη σημερινή Υπουργική Απόφαση κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και απολύτως ψηφιοποιημένο σύστημα κρίσεων στα ΑΕΙ. Διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και δίνουμε στα Ιδρύματα τα εργαλεία να λειτουργούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας αλλάζει πρόσωπο, με θεσμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης».

Διαβάστε επίσης