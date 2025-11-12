Ηλεία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής μετά τη σύσκεψη στο Παιδείας

«Σκωτσέζικο ντουζ» θυμίζει η ιστορία με την ίδρυση σχολών στην Ηλεία και την επιστροφή του νομού στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Η προχθεσινή απογοήτευση που προκάλεσε η απάντηση του Νίκου Παπαιωάννου στην επίκαιρη ερώτηση του Μιχάλη Κατρίνη, χθες μετατράπηκε σε συγκρατημένη αισιοδοξία κατά την διάρκεια της σύσκεψης στην οποία συμμετείχε ο υφυπουργός Παιδείας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, Αθανάσιος, η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, ο δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας Μητρόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Λεβέντης, ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης & Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών, Διονύσης Μαντζαβίνος καθώς και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Χαράλαμπος Ροδόπουλος και ο Πρόεδρος της Πανηλειακής Κίνησης Πολιτών για τα ΑΕΙ, κ. Παναγιώτης Σκαρτσιάρης ενώ όπως σημείωσε το Υπουργείο ο βουλευτής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε για την απουσία του λόγω υπηρεσιακού ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το καταρχήν αρνητικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί την περασμένη Δευτέρα φέρεται να αντιστράφηκε εν μέρει όταν το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέθεσε επίσημα αίτημα προς τον υφυπουργό για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλεία που θα είναι και η 8η του εν λόγω εκπαιδευτικού ιδρύματος.



Όπως αναφέρθηκε στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου «Στο πλαίσιο αυτό, επιδόθηκε από το Πανεπιστήμιο ολοκληρωμένη πρόταση με τεκμηρίωση του αιτήματος για την ίδρυση Σχολής Ολυμπιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ηλεία — στην περιοχή της Ολυμπιακής Γης, που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Σύμφωνα με τα όσα τονίστηκαν κατά την διάρκεια της σύσκεψης, για να προχωρήσει το εγχείρημα, επόμενο βήμα η είναι θετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και στην συνέχεια θα ακολουθήσει νένα συνάντηση, με την συμμετοχή του Υφυπουργού και εκ νέου όλων των φορέων, στην έδρα του Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη αρχικά κατέθεσαν τα επιχειρήματα τους σύμφωνα με τα οποία πρέπει να αρθεί η αδικία της απουσίας της Ηλείας από τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και εν συνεχεία χαιρέτισαν την έναρξη του θεσμικού και ουσιαστικού διαλόγου στην κατεύθυνση ικανοποίησης του συγκεκριμένου αιτήματος, τονίζοντας πως έγινε το πρώτο θετικό βήμα.

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί βιαστικά ή πρόχειρα»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Παπαϊωάννου, αφού άκουσε προσεκτικά τις θέσεις όλων των συμμετεχόντων, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί βιαστικά ή πρόχειρα. Δεν είναι άλλωστε χαρακτηριστικό της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η λήψη γρήγορων αποφάσεων χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κινείται πάντα με βήματα σίγουρα και σταθερά, ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα κάθε νέας πρωτοβουλίας.»

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι, μετά τη χθεσινή συζήτηση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα παραμείνει σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να μελετηθούν και να σχεδιαστούν προσεκτικά όλα τα επόμενα βήματα.

«Πρέπει να βοηθήσουν»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, Αθανάσιος, που έδωσε το «παρών» στην σύσκεψη, μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» τόνισε πως «έκανα σαφές πως με την κατάργηση των σχολών και την απομάκρυνση της ΣΕΤΤΗΛ, η Πολιτεία έστειλε μήνυμα στην Ηλεία πως την περιφρονεί και την υποβαθμίζει. Πρέπει το Υπουργείο και η κυβέρνηση να βοηθούν προκειμένου να αναπτυχθεί ο τόπος και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αλλά η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Πρέπει πρώτα να υπάρξει η έγκριση από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών και στην συνέχεια η χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Ο υφυπουργός μας είπε πως αν μου φέρει θετική απόφαση η σύγκλητος, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Πανεπιστημιακή Σχολής στην Ηλεία»

Η βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Διονυσία Αυγερινοπουλου, πρωτοβουλία της οποίας ήταν η σύγκλιση της χθεσινής σύσκεψης τόνισε: «Έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στον νομό μας. Στην συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκε η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων της Ηλείας και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την συμμετοχή τους, υποβλήθηκε επίσημα από το Πανεπιστήμιο Πατρών το αίτημα ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλεία, προς τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, απαραίτητο πρώτο βήμα για την εκκίνηση της διαδικασία ίδρυσής της. Η πρόταση προβλέπει την ίδρυση δύο ελληνόφωνων τμημάτων για Έλληνες φοιτητές συν δυο αγγλόφωνων τμημάτων, αντίστοιχου προγράμματος σπουδών, για ξένους φοιτητές (δηλαδή 2 συν 2 τμήματα).

Ο κ. Υφυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόταση που του κατατέθηκε και δήλωσε ότι την βλέπει κατά αρχάς θετικά, ενώ θα την μελετήσει περαιτέρω. Ο κ. Παπαϊωάννου, με μεγάλη εμπειρία και γνώση στον Πανεπιστημιακό χώρο, καθώς διετέλεσε και Πρύτανης του ΑΠΘ, και σε άριστη συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενημέρωσαν για τα επόμενα βήματα: αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σχετική απόφαση της Συγκλήτου για την ίδρυση της σχολής και επόμενη συνάντηση, με την συμμετοχή του Υφυπουργού και εκ νέου όλων των φορέων, στην έδρα του Πανεπιστημίου, στην Πάτρα, που είναι και το επισπεύδον Πανεπιστήμιο.



Όλοι οι συμμετέχοντες στην συνάντηση εξέθεσαν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ηλείας, μιας περιοχής ιδιαίτερης πολιτιστικής βαρύτητας και φυσικού κάλους, ως μια από τις πλέον κατάλληλες στον ελληνικό χώρο για την φιλοξενία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και τις ανάγκες της οικονομία στην Ηλεία, που σαφώς μπορεί να βοηθήσει η ίδρυση μιας τέτοια σχολής.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, προηγήθηκε συνάντησή μου με τον Υφυπουργό, κ. Παπαϊωάννου και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, στην οποία συζητήσαμε εκτεταμένα την πρόταση την οποία έχουμε επεξεργαστεί από κοινού με τον αγαπητό συνάδελφο Βουλευτή, να δημιουργηθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με άξονες τις δύο σπουδαίες και με ισχυρό παγκόσμιο συμβολισμό πόλεις, την Αρχαία Ολυμπία και τους Δελφούς, με στόχο την προσέλκυση τόσο Ελλήνων όσο και ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτόρων και διδασκόντων καθηγητών, που επιθυμούν να εντρυφήσουν τόσο στον ελληνικό πολιτισμό όσο και τις σύγχρονες ελληνικές αξίες, μεταξύ των οποίων η αξία της βιωσιμότητας και παράλληλα, να διαμείνουν και να γνωρίσουν τις δύο πόλεις, οι οποίες έχουν συνδιαμορφώσει, μέσα από τον συμβολισμό τους, την εξέλιξη της παγκόσμιας ανθρώπινης σκέψης. Επ’ αυτού, θα υπάρξει άμεσα νέα συνάντηση με τον υφυπουργό Παιδείας».

«Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία»

Ο δήμαρχος Πύργου, Σταθής Καννής, ανέφερε πως «τόνισα προς πάσα κατεύθυνση πως πρέπει άμεσα η αδικία που υπέστη η Ηλεία με τον εξοβελισμό της από τον ακαδημαϊκό χάρτη να αποκατασταθεί. Ο υπουργός άκουσε τις αγωνίες μας και το δίκαιο αίτημά μας για την επιστροφή του νομού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συνάντηση που είχαμε κινήθηκε προς την θετική κατεύθυνση και μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει ο διάλογος για την αποκατάσταση αυτής της χρόνιας αδικίας και παράλληλα την ικανοποίηση ενός καθολικού αιτήματος για την Ηλεία. Φυσικά, η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και θέλω να πιστεύω ότι πλέον θα έχουμε σύμμαχο και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών».

«Θετικό ότι ανοίγει ο διάλογος»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος τόνισε πως ««Η συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και φαίνεται να αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Η συζήτηση βασίστηκε στη μελέτη που έχει ήδη στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο Πατρών και η οποία πρόκειται άμεσα να προωθηθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο. Ο Υφυπουργός Παιδείας αντιμετώπισε με πνεύμα συνεργασίας τη συγκεκριμένη πρόταση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την Ηλεία, και δεσμεύτηκε να ενημερώσει την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Κοινή πεποίθηση όλων μας είναι ότι, πρέπει να αρθεί η αδικία που συντελείται σε βάρος της Ηλείας τα τελευταία χρόνια, παραμένοντας ο μοναδικός νομός της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας εκτός του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Πιστεύω ότι με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανοίγει ένας γόνιμος διάλογος, ο οποίος θα συνεχιστεί στην έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών, ώστε να οδηγηθούμε σύντομα στην ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Σχολής στην Ηλεία. Ένα αίτημα δίκαιο, αναγκαίο και ώριμο για τον τόπο μας.»

«Στηρίζουμε το αίτημα»

Ο δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας Μητρόπουλος ανέφερε πως «το αίτημα της Ηλείας για επιστροφή του νομού στον ακαδημαϊκό χάρτη είναι δίκαιο. Τα δυο τμήματα που υπήρχαν σε Πύργο και Αμαλιάδα καταργήθηκαν εν μια νυκτί και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε τότε να αποκαταστήσει την αδικία και να δημιουργήσει μια σχολή λειτουργική και βιώσιμη. Είναι θετικό πως ανοίγει ξανά η συζήτηση για την δημιουργία σχολών στην Ηλεία και ο δήμος Ζαχάρως και εγώ προσωπικά θα στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα γιατί εμάς μας πρωτίστως ενδιαφέρει συνολικά η πρόοδος του τόπου».

«Όλα τα μεγάλα ζητήματα χρειάζονται ομόνοια, σύνεση και συλλογική διαχείριση»

Τέλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Λεβέντης σημείωσε πως «Είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε το κοινό αίτημα της Ηλείας πως το Υπουργείο θα πρέπει να αποκαταστήσει την αδικία που προκλήθηκε με το κλείσιμο των σχολών.

Διατυπώσαμε μια σειρά επιχειρημάτων τα οποία καταδεικνύουν πως η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη σχολών και η δεινή οικονομική θέση που έχει περιέλθει η Ηλεία λόγω των πυρόπληκτων δανείων είναι στοιχεία που οδηγούν την τοπική κοινωνία σε αδιέξοδο.

Ως Επιμελητήριο αναφερθήκαμε στην καταρχήν θετική εκπεφρασμένη θετική άποψη του Πανεπιστημίου Πατρών για την δημιουργία της 8ης σχολής στην Ηλεία και ζητήσαμε από το Υπουργείο να πάρει μια ξεκάθαρη θέση στο πλαίσιο του διαλόγου που ανοίχτηκε Διαπιστώσαμε την θετική διάθεση του Υπουργείου να διαβουλευτεί το αίτημα της Ηλείας και συμφωνήθηκε να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία προς την κατεύθυνση ικανοποίησης του αιτήματος.

Θέση μας ως Επιμελητήριο είναι ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα χρειάζονται ομόνοια, σύνεση και συλλογική διαχείριση».

Διαβάστε επίσης