Ανησυχία και πίεση στην κτηνοτροφία – Νέες εστίες ευλογιάς στην Ηλεία

Οι δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την εμφάνιση δύο νέων εστιών ευλογιάς στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στις περιοχές Κουρτεσίου και Αρετής, έρχονται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον πρωτογενή τομέα της Ηλείας, όπως μεταδίδει το patrisnews.com.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέους περιορισμούς, καθώς η εξάπλωση της νόσου επιβάλλει αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και επηρεάζει την τοπική παραγωγή, αλλά και τη λειτουργία των αγορών.

Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε πριν περίπου δύο εβδομάδες στο Κουρτέσι, σε οικόσιτα ζώα. Οκτώ πρόβατα βρέθηκαν θετικά και θανατώθηκαν άμεσα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων. Ωστόσο, η κατάσταση δεν έμεινε εκεί, αφού νέα θετικά δείγματα επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (05/11) σε δύο ακόμη εκτροφές.

Συγκεκριμένα, η μία εκτροφή ανήκει στην ίδια περιοχή και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το προαναφερθέν κρούσμα, ενώ, η δεύτερη βρίσκεται στην Αρετή, εντός της ζώνης προστασίας.

Στην εκτροφή του Κουρτεσίου καταγράφονται περίπου 170 ζώα, ενώ στην Αρετή περί τα 130, που σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, πρόκειται να θανατωθούν άμεσα. Παράλληλα, επαναχαράσσεται η ζώνη προστασίας, που πλέον μετατίθεται νοτιότερα και επεκτείνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες απαγορευμένες ζώνες μετακίνησης.

Όπως τονίζει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ηλείας, Μπέκυ Σπυροπούλου, «απαγορεύονται αυστηρά οι μετακινήσεις ζώων για σφαγή ή εκτός νομού. Η ευλογιά μπορεί να μεταδοθεί εύκολα, όχι μόνο μέσω των ζώων, αλλά και από ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή ή εργάζονται σε θερμοκήπια». Η

Επιπλέον, υπογραμμίζει πως «οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε άλλες εκτροφές, να περιορίζουν τις μετακινήσεις και να φροντίζουν για την απολύμανση τόσο των ίδιων όσο και του εξοπλισμού τους».

