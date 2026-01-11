Survivor: Πρεμιέρα με κλάματα, «αρχηγιλίκια» και σαρωτικές αλλαγές

Το διάσημο ριάλιτι επιβίωσης επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ και αλλάζει τους κανόνες

Survivor: Πρεμιέρα με κλάματα, «αρχηγιλίκια» και σαρωτικές αλλαγές
Το Survivor επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (11/1) μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό στο «τιμόνι» της παρουσίασης να ανακοινώνει σημαντικές αλλαγές, παρουσιάζοντας το νέο concept «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Ο παρουσιαστής έκανε λόγο για μεγάλες ανατροπές, ενώ αναφέρθηκε στην περιορισμένη συμμετοχή του κοινού και το υψηλότερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού.

«Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο φετινό Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Δεν αλλάζουν όμως μόνο οι ομάδες. Σε αυτό το Survivor αλλάζουν πολλά. Δεν υπάρχουν φαβορί. Δεν υπάρχουν outsiders. Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός στους αγώνες, πρέπει να έχεις στρατηγική και κοινωνικές δεξιότητες. Η μεγαλύτερη αλλαγή από όλες; Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Οι παίκτες πιστεύουν πως θα βρεθούν μαζί μου για τον πρώτο αγώνα. Αυτή τη φορά όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα», είπε ο Γιώργος Λιανός στην πρεμιέρα του Survivor.

Έβαλε τα κλάματα ο Μάνος Μαλλιαρός για τις συνθήκες διαβίωσης: «Περιμένεις να ξημερώσει για να στεγνώσεις, είναι δύσκολο»

Τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης περιέγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός, αδελφός του δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού, κατά τη δεύτερη ημέρα του στο Survivor, με τον παίκτη να βάζει τα κλάματα μπροστά στη κάμερα: «Κι αν έλεγα ΟΚ, είναι ένα βράδυ, θα περάσει, αύριο θα ’ναι μια καλύτερη μέρα, όλα καλά… Σήμερα που έχεις περάσει το ζόρι, λες “πάμε να το ξαναζήσουμε”. Δεύτερη μέρα, πάλι τα ίδια. Σκέφτεσαι διάφορα από πίσω. Σκέφτεσαι οικογένεια, φίλους, κοπέλες. Είναι δύσκολο. Να ξέρεις ότι είναι άτομα πίσω σου, τα οποία σε περιμένουνε, θέλουν να είσαι υγιής, να είσαι στα ζεστά, να είσαι φαγωμένος… και εσύ είσαι εδώ».

«Μου λείπουνε πολύ όλοι. Η κοπέλα μου, η Μάγδα, μου λείπει πάρα πολύ. Περισσότερο από όλους δηλαδή… Τη σκέφτομαι συνέχεια. Είναι ένα ζόρι να έρχεσαι εδώ πέρα, να περνάς όλο αυτό το κομμάτι του Survivor, έτσι όπως έχει γίνει φέτος. Γιατί τις άλλες χρονιές, καλώς ή κακώς, είχαν ένα αδιάβροχο, φωτιά… περνούσε. Τώρα να κάθεσαι όλο το βράδυ, δώδεκα ώρες, και απλά να περιμένεις να ξημερώσει για να στεγνώσεις, είναι δύσκολο. Δεν θα τα παρατήσω. Θα πάω μέχρι τέλους. Όσο πιο μακριά μπορώ. Είναι ένα σοκ, το υποστήκαμε, πάμε παρακάτω, δεν τα παρατάμε», δήλωσε ο παίκτης του Survivor.

Μιχάλης Σηφάκης: «Νιώθω ήδη αρχηγός της ομάδας μου»

Για την απόφασή του να συμμετάσχει στο παιχνίδι, αλλά και για το πώς ο αθλητισμός έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα του, μίλησε ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας, Μιχάλης Σηφάκης, με τον ίδιο να δηλώνει ότι νιώθει ήδη αρχηγός της ομάδας του.

«Ο λόγος που μπήκα στο Survivor είναι η εμπειρία και να δοκιμάσω και να ξεπεράσω τα όριά μου. Αυτό που με ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά, είναι ότι λόγω ηλικίας και λόγω εμπειριών, έχω τη δυνατότητα να διαχειριστώ καταστάσεις με πιο νηφαλιότητα και πιο μεγάλη ηρεμία. Σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές εδώ πέρα που θα πρέπει να προσποιηθούμε για να επιβιώσουμε, αλλά ακόμα και αυτό μπορεί να το κάνει κανείς με ευγένεια.» Πιστεύω ότι θα αντέξω, γιατί είμαι εγωιστής, τελειομανής και νικητής», δήλωσε ο Μιχάλης Σηφάκης.

«Δεν είναι του χαρακτήρα μου να βγω ψεύτικος. Προτιμώ να βγω αληθινός και αντιπαθής, παρά συμπαθής και ψεύτικος», πρόσθεσε ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα προσπαθήσω πολύ για να είμαι ο αρχηγός. Νιώθω ήδη ότι είμαι ο αρχηγός της ομάδας μου».

