Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Το ζευγάρι έκανε το gender reveal πάρτι τους
Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν σε λίγους μήνες ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Οι πρώην παίκτες του Survivor πραγματοποίησαν τo gender reveal πάρτι τους και μαζί με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα έμαθαν όλοι μαζί το φύλο του μωρού!
Το ζευγάρι ενθουσιασμένο έμαθε ότι το μωρό που περιμένει… θα είναι αγόρι!
