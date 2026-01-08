Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν σε λίγους μήνες ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Οι πρώην παίκτες του Survivor πραγματοποίησαν τo gender reveal πάρτι τους και μαζί με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα έμαθαν όλοι μαζί το φύλο του μωρού!

Το ζευγάρι ενθουσιασμένο έμαθε ότι το μωρό που περιμένει… θα είναι αγόρι!

