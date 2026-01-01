Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Πατέρας για πρώτη φορά ο Σάκης Κατσούλης

Newsbomb

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μία χαρμόσυνη είδηση.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, οι δύο πρώην παίκτες του Survivor ανήρτησαν ένα κοινό βίντεο στα social media, ανακοινώνοντας ότι σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Στο βίντεο φαίνεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος χαϊδεύει τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας, μόλις ξεκινάει. 2025–2026», έγραψαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στην ανάρτησή τους.

https://www.instagram.com/reel/DS72x_9CJwy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:01LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

03:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Στα 5 χρόνια η παραγραφή νέων χρεών από το 2026

02:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

01:16ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικο "μπαμ" με Νανάλι

01:02LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο»

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα: Πώς γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Όρθιοι, ενωμένοι και προσηλωμένοι για ένα 2026 που αξίζει στην Ελλάδα μας

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Κρητικοί στρατιώτες έλεγαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο μέτωπο των Βαλκανικών Πολέμων

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ βύθισαν τρία πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά

23:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και ο δρόμος προς τον τελικό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοόλ και ανήλικοι: Ανησυχητικά τα στοιχεία για τους εφήβους, με την Κρήτη στην κορυφή

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια χριστουγεννιάτικη μασκότ δίνει ρυθμό στην παλιά πόλη

23:17ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς

23:05ΚΟΣΜΟΣ

2025: Γνωστά πρόσωπα σε όλο τον κόσμο που έφυγαν από τη ζωή τη φετινή χρονιά

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Βομβιστική «επίθεση αυτοκτονίας» στο Χαλέπι

22:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκαν στο site της ΔΕΗ οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Θα παραμείνω στη θέση μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο - Βίντεο

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Σελίν Ντιόν στέλνει ευχές για το 2026 σε νέο βίντεο ενώ δίνει μάχη με το σύνδρομο «stiff person»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς κινούνται μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για δύο 13χρονες: Μίλαγαν με Αιγύπτιους στα social media - Λιπόθυμη από χρήση χασίς η μία!

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με την τραγωδία στη Ρόδο - «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Ναύπακτο: Απανθρακωμένα πλούσια αδέρφια - Άφαντη η οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη!

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

20:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διακοπές στην Στοκχόλμη με τον Διαμαντή Καραναστάση

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

01:02LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η τελευταία μέρα του 2025 μας βρήκε στον παράδεισο»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία παραμονή της Πρωτοχρονιάς: Κατέληξε 27χρονη που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Χανίων

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Όρθιοι, ενωμένοι και προσηλωμένοι για ένα 2026 που αξίζει στην Ελλάδα μας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

04:01LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

02:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ο λόγος που καταβάλλονται νωρίτερα

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρε μαρκαδόρο και σχεδίαζε»: Ο Ζελένσκι δέχεται πως έχασε ουκρανικά εδάφη - Οι περιοχές που δίνει

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στις Σέρρες- «Τελευταία είχε κλειστεί στον εαυτό του»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η απάντηση της 19χρονης στον Έλον Μασκ: Την χαρακτήρισε «8άρι και πάνω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ