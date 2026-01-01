Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μία χαρμόσυνη είδηση.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, οι δύο πρώην παίκτες του Survivor ανήρτησαν ένα κοινό βίντεο στα social media, ανακοινώνοντας ότι σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Στο βίντεο φαίνεται η Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος χαϊδεύει τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας, μόλις ξεκινάει. 2025–2026», έγραψαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στην ανάρτησή τους.